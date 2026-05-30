NHL: ismét győzött, így bejutott a döntőbe a Carolina Hurricanes

2026.05.30. 08:21
A Carolina a főcsoportját már megnyerte (Fotó: facebook.com/Hurricanes)
Montréal Canadiens NHL Carolina Hurricanes
A Carolina Hurricanes az ötödik mérkőzést is megnyerte a Montreal Canadiens elleni párharcban, így 4–1-gyel bejutott az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) döntőjébe.

A Keleti főcsoport fináléja a Montreal idegenbeli győzelmével indult, majd sorozatban négyszer nyert a Carolina. Az ötödik összecsapáson, hazai pályán 6–1-es győzelmet aratott úgy, hogy az első harmad után 3–0-ra, a másodikat követően már 5–0-ra vezetett. 

A Hurricanes az előző két körből 4–0-s összesítéssel lépett tovább, így 1983 óta az első csapat, amely csupán egy vereséget szenvedett a rájátszásban a döntőig vezető úton. Sikerével 2006 után játszhat ismét a fináléban, a Vegas Golden Knights lesz az ellenfele.

NHL, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT-DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Carolina Hurricanes–Montreal Canadiens 6–1
Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–1n

 

