NHL: ismét győzött, így bejutott a döntőbe a Carolina Hurricanes

A Keleti főcsoport fináléja a Montreal idegenbeli győzelmével indult, majd sorozatban négyszer nyert a Carolina. Az ötödik összecsapáson, hazai pályán 6–1-es győzelmet aratott úgy, hogy az első harmad után 3–0-ra, a másodikat követően már 5–0-ra vezetett.

A Hurricanes az előző két körből 4–0-s összesítéssel lépett tovább, így 1983 óta az első csapat, amely csupán egy vereséget szenvedett a rájátszásban a döntőig vezető úton. Sikerével 2006 után játszhat ismét a fináléban, a Vegas Golden Knights lesz az ellenfele.

NHL, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT-DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Carolina Hurricanes–Montreal Canadiens 6–1

Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–1n