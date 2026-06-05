Felkészülés: simán nyertek az oroszok; Szlovákia ikszelt Montenegróval
A orosz labdarúgó-válogatott pénteken háromgólos győzelmet aratott Burkina Faso felett felkészülési mérkőzésen.
Szintén pénteken léptek pályára a szlovákok, akik Montenegróval játszottak 2–2-es döntetlent.
Ugyanilyen eredmény született Moldova és Bulgária összecsapásán is.
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Szlovákia–Montenegró 2–2 (Bozenik 4., Duda 74., ill. Oszmajics 44., 66. – a másodikat 11-esből)
Moldova–Bulgária 2–2 (Bogaciuc 60., Baboglo 86., ill. Ruszev 23., Petkov 76.)
Oroszország–Burkina Faso 3–0 (Szadulajev 15., Alekszej Mirancsuk 20., Vakanja 73.)
Kiállítva: Ouedraogo (43., Burkina Faso)
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