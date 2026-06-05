Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: simán nyertek az oroszok; Szlovákia ikszelt Montenegróval

R. D. P.R. D. P.
2026.06.05. 21:25
null
Ondrej Duda szerezte a szlovákok második gólját (Fotó: Getty Images)
Címkék
labdarúgás szlovák labdarúgó-válogatott felkészülés orosz labdarúgó-válogatott
A orosz labdarúgó-válogatott pénteken háromgólos győzelmet aratott Burkina Faso felett felkészülési mérkőzésen.

Szintén pénteken léptek pályára a szlovákok, akik Montenegróval játszottak 2–2-es döntetlent.

Ugyanilyen eredmény született Moldova és Bulgária összecsapásán is.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Szlovákia–Montenegró 2–2 (Bozenik 4., Duda 74., ill. Oszmajics 44., 66. – a másodikat 11-esből)
Moldova–Bulgária 2–2 (Bogaciuc 60., Baboglo 86., ill. Ruszev 23., Petkov 76.)
Oroszország–Burkina Faso 3–0 (Szadulajev 15., Alekszej Mirancsuk 20., Vakanja 73.)
Kiállítva: Ouedraogo (43., Burkina Faso)

 

labdarúgás szlovák labdarúgó-válogatott felkészülés orosz labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

Varga Barnabás duplázott, a magyar válogatott nehéz második félidő után legyőzte a finneket

Magyar válogatott
19 perce

Csinger Márk kezdőként mutatkozik be a válogatottban – így kezdünk a finnek ellen

Magyar válogatott
3 órája

A Rossi-korszak nyitányát és a rossz emlékű Leekens-érát idézi a válogatottra váró finn, kazah páros

Magyar válogatott
8 órája

Vb-felkészülés: Elefántcsontpart fordított a franciák ellen; ikszeltek Irakkal a spanyolok

Foci vb 2026
22 órája

Felkészülés: Gyökeres betalált, döntetlennel hangoltak a vb-re a svédek

Foci vb 2026
Tegnap, 21:38

Diszkriminációra panaszkodnak a kongóiak a vb előtt

Foci vb 2026
Tegnap, 17:03

Felkészülés: Algéria legyőzte a holland válogatottat a vb előtt

Foci vb 2026
2026.06.03. 23:37

Felkészülés: Dánia elleni döntetlennel hangolt a vb-re a kongói válogatott

Foci vb 2026
2026.06.03. 21:57
Ezek is érdekelhetik