Nemzeti Sportrádió

A magyar női válogatott mindkét meccsét megnyerte pénteken a hetes rögbi Eb-n

2026.06.05. 21:42
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Fotó: Magyar Rögbiszövetség
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A magyar női válogatott mindkét meccsét megnyerte pénteken az olimpiai programban szereplő hetes rögbi Európa-bajnokság második vonalának (Trophy) makarskai fordulójában, míg a férfi együttes a csoportkörben egy győzelemmel és egy vereséggel zárta az első napot.

A férfiak előbb a törökökkel mérkőztek meg, és fordulatos ütközetet követően úgy kaptak ki 21–17-re, hogy a magyarok 0–14 után 17–14-re fordítottak, de az utolsó másodpercekben az ellenfél megszerzett labdával újabb célt vitt. A magyarok az esti programban a lettekkel találkoztak, akiket az európai szövetség eredményközlő oldala alapján 19–5-re múltak felül. A csoportkör utolsó fordulóját szombaton rendezik, a magyarok akkor a norvégokkal játszanak.

A nőknél Ausztria és Andorra volt pénteken a magyarok ellenfele. Az egész torna nyitómérkőzésén a magyarok előbbieket végig kontrollált játékkal 17–0-ra győzték le – rögtön az elején két perc alatt két célt vittek -, majd délután hasonlóan kiegyensúlyozott teljesítménnyel 45–0-ra bizonyultak jobbnak. A holnapi körben még Ukrajnával mérkőznek meg a magyarok. A Gradski Sportközpontban sok magyar szurkoló tekintette meg a honfitársak mérkőzéseit, amelyen lelkesedésük a hangulatot tekintve sokszor a „hazai pálya” érzetét keltette.

A férfiaknál és nőknél egyaránt 12 csapatos viadal csoportköréből a három csoport első két-két helyezettje, valamint a két legjobb harmadik folytatja majd szereplését a negyeddöntőben. Onnantól már egyenes kieséses rendszerben zajlik a küzdelem, amely a helyosztókkal ér véget.

A kétfordulós Eb összetett végeredménye a második, kisinyovi kör után alakul ki, amelyet június 26. és 28. között rendeznek.

A nemzetközi szervezet döntése értelmében a Trophy Eb első két helyezettje indulási jogot szerez az európai térség 2027-es, isztambuli olimpiai kvalifikációs tornájára.

 

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