NHL: tizenkilenc év után újra párharcot nyert a rájátszásban a Buffalo

Alex Tuch és Mattias Samuelsson az első harmadban betalált, a másodikban Zach Benson gondoskodott róla, hogy a Sabres szurkolóinak ne kelljen izgulniuk a bostoni összecsapás hajrájában. A 14 év után újra a playoffba jutó Buffalo 19 év után nyert újra párharcot a rájátszásban. A következő körben a Tampa Bay–Montreal párharc győztese vár rá.

Itt hetedik mérkőzésre lesz szükség, Montrealban ugyanis 69 percnyi gólcsend (a tampai Andrej Vaszilevszki 30, a montreali Jakub Dobes 32 védéssel zárt) után Gage Goncalves találata után a Ligthning örülhetett és készülhet a floridai döntő ütközetre. Néhány napja a Philadelphia szintén hosszabbításos mérkőzésen győzte le 1–0-ra a Pittsburghöt (azzal véget is ért a párharc), előtte legutóbb 2021-ben volt olyan playoffmeccs, amelynek a rendes játékideje nem hozott gólt.

A Tampa Bay az előző három idényben a playoff első körében kiesett, míg a Montreal öt éve nem nyert párharcot – a mostani viaskodásuk tényleg a legszorosabb az első körben, az első hat mérkőzésből négyben hosszabbításra volt szükség.

Nyugaton véget ért az utolsó negyeddöntős küzdelem is, a Vegas a két gólja mellé gólpasszt is jegyző Mitch Marner és a 21 védést bemutató Carter Hart vezérletével 5–1-re nyert a Utah otthonában, ezzel eldöntötte a párharcot, és készülhet az Anaheim elleni főcsoport-elődöntőre.

A másik ágon a Colorado és a Minnesota küzd meg egymással.

NHL

STANLEY-KUPA-RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

FŐCSOPORT-NEGYEDDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉSEK

KELETI FŐCSOPORT

Montreal Canadiens–Tampa Bay Lightning 0–1 – hosszabbítás után

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–3

Boston Bruins–Buffalo Sabres 1–4

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–4

NYUGATI FŐCSOPORT

Utah Mammoth–Vegas Golden Knights 1–5

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–4