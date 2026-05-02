NHL: tizenkilenc év után újra párharcot nyert a rájátszásban a Buffalo

2026.05.02. 09:21
A Buffalo 2007 után ismét túljutott az első fordulón (Fotó: Getty Images)
Stanley-kupa NHL Tampa Bay Lightning Buffalo Sabres
A Buffalo Sabres 4–1-re győzött Bostonban, így 2007 óta először újra párharcot nyert az NHL rájátszásában. A Vegas Salt Lake Cityben vetett véget a Utah Mammoth idényének, a Montreal–Tampa Bay párharcban hetedik mérkőzés következik.

 Alex Tuch és Mattias Samuelsson az első harmadban betalált, a másodikban Zach Benson gondoskodott róla, hogy a Sabres szurkolóinak ne kelljen izgulniuk a bostoni összecsapás hajrájában. A 14 év után újra a playoffba jutó Buffalo 19 év után nyert újra párharcot a rájátszásban. A következő körben a Tampa Bay–Montreal párharc győztese vár rá.

Itt hetedik mérkőzésre lesz szükség, Montrealban ugyanis 69 percnyi gólcsend (a tampai Andrej Vaszilevszki 30, a montreali Jakub Dobes 32 védéssel zárt) után Gage Goncalves találata után a Ligthning örülhetett és készülhet a floridai döntő ütközetre. Néhány napja a Philadelphia szintén hosszabbításos mérkőzésen győzte le 1–0-ra a Pittsburghöt (azzal véget is ért a párharc), előtte legutóbb 2021-ben volt olyan playoffmeccs, amelynek a rendes játékideje nem hozott gólt.

A Tampa Bay az előző három idényben a playoff első körében kiesett, míg a Montreal öt éve nem nyert párharcot – a mostani viaskodásuk tényleg a legszorosabb az első körben, az első hat mérkőzésből négyben hosszabbításra volt szükség.

Nyugaton véget ért az utolsó negyeddöntős küzdelem is, a Vegas a két gólja mellé gólpasszt is jegyző Mitch Marner és a 21 védést bemutató Carter Hart vezérletével 5–1-re nyert a Utah otthonában, ezzel eldöntötte a párharcot, és készülhet az Anaheim elleni főcsoport-elődöntőre.

A másik ágon a Colorado és a Minnesota küzd meg egymással. 

NHL
STANLEY-KUPA-RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
FŐCSOPORT-NEGYEDDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉSEK
KELETI FŐCSOPORT
Montreal Canadiens–Tampa Bay Lightning 0–1 – hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–3
Boston Bruins–Buffalo Sabres 1–4
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–4

NYUGATI FŐCSOPORT
Utah Mammoth–Vegas Golden Knights 1–5
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–4

 

