Nemzeti Sportrádió

NHL: a Golden Knights előnybe került a Nyugati főcsoport döntőjében

H. Á.H. Á.
2026.05.21. 09:09
null
Dorofejev (16) a Coloradónak is beköszönt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Colorado Avalanche jégkorong Vegas Golden Knights NHL
Az észak-amerikai profi jégkorong-bajnokság (NHL) rájátszása már a főcsoportdöntőknél jár, nyugaton a Vegas Golden Knights az első meccsen elvette a Colorado Avalanche pályaelőnyét, miután csütörtök hajnalban 4–2-re győzött.

A gól nélküli első harmad után a másodikban a Golden Knights Dylan Coghlan révén hamar előnybe került, majd a playoff – egyik – gólkirályjelöltje Pavel Dorofejev 10. rájátszásbeli találatával már kettővel mentek a vendégek a denveri Ball Arenában. A záró felvonásban aztán beindultak a csapatok a nevadaiaktól Brett Howden és Nic Dowd is beköszönt, az Avalanche-tól pedig Valerij Nicsuskin és Gabriel Landeskog iratkozott fel a gólszerzők közé. A Vegas sikerében kulcsfontosságú volt, hogy az alapszakaszban 127 pontig jutó coloradói házi pontkirályt Nate MacKinnont egy assziszton tudták tartani, és az sem elhanyagolható szempont, hogy a védők között az alapszakaszban 79 pontjával a harmadik legtöbb pontot szerző Cale Makar közelebbről nem részletezett természetű, apróbb sérülés  miatt kihagyni kényszerült a mérkőzést. 

Az alapszakaszt megnyerő Avalanche ezzel elvesztette a pályaelőnyét a főcsoportelődöntőben. A párharc szombaton hajnalban folytatódik.

NHL, RÁJÁTSZÁS
NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ
1. MÉRKŐZÉS
Colorado Avalanche–Vegas Golden Knights 2–4
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Vegas javára.


 

 

Colorado Avalanche jégkorong Vegas Golden Knights NHL
Legfrissebb hírek

A Háromszéki Ágyúsok csatlakozik az Erste Ligához

Jégkorong
20 órája

Bálizs Bence: Abszolút csapatgyőzelem!

Jégkorong
21 órája

Elhunyt szerettek, vicces üzenetek – drukkerek hirdetnek egy skót hokicsapat otthonának jegén

Jégkorong
21 órája

Nagy Krisztián: Csak azokra a pillanatokra összpontosítottam, amikor megkapom a lehetőséget

Jégkorong
23 órája

Majoross Gergely: Volt egy tervünk, ezt többé-kevésbé megvalósítottuk

Jégkorong
2026.05.19. 23:38

Sofron István elárulta, hogyan lehet megverni a briteket

Jégkorong
2026.05.19. 16:10

Kiss Dávid: Tudjuk, miről dönt a britek elleni meccs

Jégkorong
2026.05.19. 10:43

NHL: hosszabbításban dőlt el a hetedik meccs, a Montreal bejutott a keleti fináléba

Amerikai sportok
2026.05.19. 07:03
Ezek is érdekelhetik