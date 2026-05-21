NHL: a Golden Knights előnybe került a Nyugati főcsoport döntőjében

A gól nélküli első harmad után a másodikban a Golden Knights Dylan Coghlan révén hamar előnybe került, majd a playoff – egyik – gólkirályjelöltje Pavel Dorofejev 10. rájátszásbeli találatával már kettővel mentek a vendégek a denveri Ball Arenában. A záró felvonásban aztán beindultak a csapatok a nevadaiaktól Brett Howden és Nic Dowd is beköszönt, az Avalanche-tól pedig Valerij Nicsuskin és Gabriel Landeskog iratkozott fel a gólszerzők közé. A Vegas sikerében kulcsfontosságú volt, hogy az alapszakaszban 127 pontig jutó coloradói házi pontkirályt Nate MacKinnont egy assziszton tudták tartani, és az sem elhanyagolható szempont, hogy a védők között az alapszakaszban 79 pontjával a harmadik legtöbb pontot szerző Cale Makar közelebbről nem részletezett természetű, apróbb sérülés miatt kihagyni kényszerült a mérkőzést.

Az alapszakaszt megnyerő Avalanche ezzel elvesztette a pályaelőnyét a főcsoportelődöntőben. A párharc szombaton hajnalban folytatódik.

NHL, RÁJÁTSZÁS

NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ

1. MÉRKŐZÉS

Colorado Avalanche–Vegas Golden Knights 2–4

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Vegas javára.



