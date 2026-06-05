Nemzeti Sportrádió

Robert Klauss lett a DAC új vezetőedzője – hivatalos

R. P.R. P.
2026.06.05. 21:32
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Robert Klauss DAC Dunaszerdahely
Igaznak bizonyult a Nemzeti Sport értesülése, a Dunaszerdahely labdarúgócsapata a hivatalos honlapján bejelentette pénteken, hogy Robert Klauss lett az új vezetőedző.

 

A 41 éves szakember 2018-ban került az RB Leipzighez, ahol előbb az utánpótláscsapatokat irányította, majd a Bundesliga-csapat pályaedzője lett. Ötvenkét mérkőzésen Ralf Rangnick, majd 45 találkozón Julian Nagelsmann munkáját segítette.

2020 júliusától közel két és fél évig a másodosztályú Nürnberg vezetőedzője volt, ahol 82 mérkőzésen 1.35-os pontátlagot ért el. Egyéves szünetet követően a Rapid Wien kispadját foglalta el, ahol 67 találkozón 1.63-as pontátlagot produkált. A bécsi együttessel a 2023–2024-es idényben a negyedik helyen az osztrák Bundesligában, az Osztrák Kupában pedig döntőig jutott. A 2024–2025-ös idényben a Rapiddal a Konferencialiga negyeddöntőjéig menetelt.

„A klubban dolgozó emberekkel folytatott beszélgetéseim során érezni lehetett a győzelem iránti vágyat idézi Klausst a DAC közleménye. – Éppen emiatt szerettem volna az itteni projekt részese lenni. Minőségi infrastruktúrát, professzionális hátteret és olyan embereket találtam itt, akik tiszta vízióval dolgoznak. Az első pillanatól éreztem az ambíciót és azt, hogy a szurkolók, a város és az egész régió éhezi a sikert. Pont ez az ambíció egyezik meg az én céljaimmal. A DAC további fejlődésének a részese akarok lenni és szeretném sikerekhez hozzásegíteni a klubot. Ennek eléréséhez szerintem nagyon erős alapokkal rendelkezünk. Látványos játékot akarunk nyújtani és minden szituációban megmutatni, hogy felkészültünk megküzdeni a győzelemért.”

Dunaszerdahelyen jövő pénteken, június 12-én kezdődik a felkészülés.

„Alapos és igényes kiválasztási folyamatot hagytunk magunk mögött. Robert a futballfilozófiájának az egyértelműségével, az eredménycentrikus környezetben szerzett tapasztalatával, továbbá a csapatok és a játékosok egyéni fejlesztésének a képességével tűnt ki. Meggyőződésünk, hogy az ambíciói megegyeznek a DAC-éival. Szeretnénk folytatni a fejlődést, a legfelső pozíciókért akarunk küzdeni és megerősíteni a jelenlétünket az európai kupaporondon is. Robert a megfelelő személy arra, hogy az utunk következő szakaszába átvezessen minket” nyilatkozta a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.

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Robert Klauss DAC Dunaszerdahely
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