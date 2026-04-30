A Pittsburgh elleni negyedik sikerével továbbjutott a Philadelphia az NHL-ben

A Flyers–Penguins párharc hatodik meccsén egyetlen gól esett, ezt a hirtelen halálban Cam York ütötte. Dan Vladar 42 védéssel járult hozzá a házigazda sikeréhez. A győztes találat szerzője az NHL történetének harmadik hátvédje, aki pályafutása első hosszabbításos playoffgóljával le is zárt egy párharcot.

A Flyers a következő körben a Carolina Hurricanesszel mérkőzik meg.

NHL

RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

Philadelphia Flyers–Pittsburgh Penguins 1–0 – hosszabbítás után

A párharc végeredménye: 4–2 a Philadelphiának.

Tampa Bay Lightning–Montreal Canadiens 2–3

A párharc állása: 3–2 a Montrealnak.

Vegas Golden Knights–Utah Mammoth 5–4 – kétszeri h. u.

A párharc állása: 3–2 a Vegasnak.