A Pittsburgh elleni negyedik sikerével továbbjutott a Philadelphia az NHL-ben
A Philadelphia Flyers a Pittsburgh Penguins felett aratott negyedik sikerével bejutott az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszásának második fordulójába.
A Flyers–Penguins párharc hatodik meccsén egyetlen gól esett, ezt a hirtelen halálban Cam York ütötte. Dan Vladar 42 védéssel járult hozzá a házigazda sikeréhez. A győztes találat szerzője az NHL történetének harmadik hátvédje, aki pályafutása első hosszabbításos playoffgóljával le is zárt egy párharcot.
A Flyers a következő körben a Carolina Hurricanesszel mérkőzik meg.
NHL
RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
Philadelphia Flyers–Pittsburgh Penguins 1–0 – hosszabbítás után
A párharc végeredménye: 4–2 a Philadelphiának.
Tampa Bay Lightning–Montreal Canadiens 2–3
A párharc állása: 3–2 a Montrealnak.
Vegas Golden Knights–Utah Mammoth 5–4 – kétszeri h. u.
A párharc állása: 3–2 a Vegasnak.
NHL: Gretzky meze ismét hokitörténelmi áron kelt el
2026.04.27. 12:35
