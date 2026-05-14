NHL: háromgólos hátrányból fordított, főcsoportdöntős a Colorado

Nick Foligno két, Marcus Johansson egy gólt ütött az első harmadban, a Minnesota 3–0-ra vezetett; a múltbéli statisztikák alapján ennek elég kellett volna lennie a győzelemhez – a Wild korábban 21-szer vezetett három góllal playoffmeccsen, és mindannyiszor nyert.

Most másként történt, pedig Peter Kelly második harmadbeli szépítő gólja után sokáig nem talált fogást a vendégeken az Avalanche. A vége felé aztán beindultak a hazaiak: Jack Drury 3:33 perccel vége előtt tovább faragta a hátrányt, a túlélésért már üres kapuval, extra csatárral támadott a Colorado, és nem egészen másfél perccel a vége előtt Nathan MacKinnon egyenlített is.

Ilyen ráhangolás után várható volt, hogy ha lesz gól a ráadásban, azt a hazaiak ütik: 3:52-nél Martin Necas passza után Brett Kulak korongja utat is talált a Wild kapujába, eldöntve a meccset. Kulak az első gólját ütötte az idei rájátszásban; az alapszakaszban is csupán egy gólja volt, azt még a Pittsburgh színeiben ütötte februári klubcseréje előtt.

A Colorado nyolcadszor jutott be a főcsoportdöntőbe azóta, hogy a franchise Denverbe költözött (1995–96), és – ha már a Minnesotánál kitértünk a háromgólos statisztikára – 53 próbálkozásból csupán harmadszor fordított meg olyan playoffmeccset, amelyen háromgólos hátrányba került.

A másik nyugati párharcban a Vegas Golden Knights 3–2-re vezet az Anaheim Ducks ellen. Keleten a Carolina Hurricanes már főcsoportdöntős, a Montreal Canadiens–Buffalo Sabres csata 2–2-re áll.

NHL, RÁJÁTSZÁS

NYUGATI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Colorado Avalanche–Minnesota Wild 4–3 – h. u.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–1 a Colorado javára