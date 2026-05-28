Gyász: elhunyt a négyszeres Stanley-kupa-győztes Claude Lemieux

Gyászol a világ jégkorongsportja, 60 évesen elhunyt a sportág egyik ikonikus alakja, Claude Lemieux, aki három csapattal összesen négyszer emelhette magasba az észak-amerikai profi bajnokság győztesének járó Stanley-kupát. Hétfőn éjjel Lemieux volt a Montreal Canadiens fáklyavivője a Carolina Hurricanes elleni találkozó előtt, amely a harmadik mérkőzés volt az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) keleti főcsoportdöntőjében. Az egykori kiválós sportoló halálának körülményei és pontos időpontja még tisztázatlanok.

Játékosként az alapszakaszban és a rájátszásban összesen 1449 mérkőzést játszott hat különböző csapat színeiben 1983 és 2009 között. A Stanley-kupát a Montreal Canadiens (1986), a New Jersey Devils (1995, 2000) és a Colorado Avalanche (1996) játékosaként hódította el, visszavonulása után játékosügynökként dolgozott.

