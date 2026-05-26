NHL: ismét hosszabbítás után nyert, előnyben a Hurricanes a keleti döntőben

A Montreal a keleti főcsoportdöntő első mérkőzésén 6–2-es idegenbeli győzelmet aratott, a második mérkőzésen pedig hosszabbítás után maradt alul a Carolina Hurricanes otthonában. A felek hétfőn este Kanadában folytatták a finálét.

A Carolina sokkal aktívabban kezdte a mérkőzést, az első harmadban 15:5 volt a lövések aránya, ebből a vendégek Shayne Gostisbehere és Taylor Hall révén kétszer is eredményesek voltak, a Canadiensből Mike Matheson talált be.

Lane Hutson a második harmadban emberelőnyben egyenlített, és mivel több gól nem esett a rendes játékidőben, jöhetett a hosszabbítás. Ott Andrej Szvecsnyikov volt eredményes, így a szombati mérkőzésük után hétfőn is a Carolina örülhetett a ráadásban.

A Hurricanes a negyedik csapat az NHL történetében, amely az első öt hosszabbításos mérkőzését megnyerte a rájátszásban. Három évvel ezelőtt a Florida, 23 éve az Anaheim hét győzelemig jutott el a rendes játékidőn túl.

A csapatok szerda este Montrealban folytatják a negyedik mérkőzéssel az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharcot.

NHL, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ

3. MÉRKŐZÉS

Montreal Canadiens–Carolina Hurricanes 2–3 (1–2, 1–0, 0–0, 0–1) – hosszabbítás után