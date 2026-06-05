Szombati sportműsor: kezdődik a női kézilabda BL budapesti négyes döntője

JÚNIUS 6., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

0.15: Paraguay–Nicaragua

1.00: Puerto Rico–Szaúd-Arábia

1.30: Kanada–Írország

2.00: Haiti–Peru

15.00: Belgium–Tunézia (Tv: Spíler2)

19.45: Portugália–Chile (Tv: Match4)

20.30: Egyesült Államok–Németország

21.00: Ausztrália–Svájc (Tv: Spíler2)

21.00: Panama–Bosznia-Hercegovina

22.00: Anglia–Új-Zéland (Tv: Spíler1)

22.00: Bolívia–Skócia (Tv: Match4)

22.00: Katar–Salvador

22.00: Zöld-foki-szigetek–Bermuda

0.00: Brazília–Egyiptom (Tv: Match4)

0.00: Venezuela–Törökország

TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

16.00: Örményország–Kazahsztán (Tv: Spíler2 – 17.50-től)

19.45: Románia–Wales (Tv: Arena4)

20.00: Albánia–Luxemburg

FUTSAL

Női NB I, döntő, 4. mérkőzés

17.00: TFSE-TENT Budapest–Debreceni EAC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Continental Tour, Gold-sorozat

22.00: Lone Star Grand Prix, College Station, Texas (Tv: M4 Sport)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring (Diósförgepatony)

15.30: 1. futam (Tv: Match4)

17.30: 2. futam (Tv: Match4)

NASCAR Truck Series

19.30: Race at Michigan (Tv: Max4)

CSELGÁNCS

10.30: országos bajnokság, Budaörs (Városi Sportcsarnok)

DARTS

19.00: Nordic Darts Masters, Koppenhága (Tv: Sport2)

FORMULA–1

MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Formula–3

10.40: sprintfutam, Monaco (Tv: M4 Sport)

Formula–2

14.10: sprintfutam, Monaco (Tv: M4 Sport)

GOLF

PGA Tour

21.00: The Memorial Tournament, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Vadvízi világkupa, Dunaremete

Sprint

Férfiak, C–1, K–1, C–2

9.28: előfutamok. 15.09: döntők

Nők, K–1, C–1, C–2

9.00: előfutamok. 15.00: döntők

KERÉKPÁR

Visegrád 4 kerékpárverseny

11.00: csehországi szakasz (Destné v Orlickych–Destné v Orlickych, 155 km)

Giro d’Italia, nők

15.15: 8. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)

ELŐDÖNTŐ

15.00: Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI EURÓPAI IFJÚSÁGI LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST

ELŐDÖNTŐ

9.00: Ferencvárosi TC–DVSC Kézilabda Akadémia, BUD Aréna (Tv: Sport1)

11.30: CSM Bucuresti (román)–Győri ETO KC, BUD Aréna (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

3x3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ

17.00: Magyarország–Hollandia

NBA, DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

16.30: San Antonio Spurs–New York Knicks (Tv: Sport2, felvételről)

WNBA, ALAPSZAKASZ

21.00: Las Vegas Aces–Golden State Valkyries (Tv: Sport1)

LOVASSPORT

Global Champions Tour, Cannes

20.30: díjugratás (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

14.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR

8.40: Moto3, Moto2 és MotoGP szabadedzések (Tv: Arena4)

10.50: MotoGP időmérő edzés (Tv: Arena4)

12.45: Moto3 időmérő edzés (Tv: Arena4)

13.40: Moto2 időmérő edzés (Tv: Arena4)

14.30: MotoGP sprintfutam (Tv: Arena4)

HOSSZÚ TÁVÚ VB

12.30 és 18.00: nyolcórás verseny, Spa (Tv: Eurosport2)

RÖGBI

FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG

10.00: 1. forduló, Makarska

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK

17.30: Norvégia–Csehország (Tv: M4 Sport+)

NŐI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. TORNA, VILA DO CONDE

18.00: Magyarország–Észak-Macedónia

SPORTFAVÁGÁS

Stihl Timbersports World Trophy sportfavágóverseny, Városligeti-tó

16.00: női világbajnokság

19.00: World Trophy

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

Női egyes, döntő

15.00: Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Maja Chwalinska (lengyel) (Tv: Eurosport1)

Férfi páros, döntő

11.00: Granollers, Zeballos (spanyol, argentin)–Heliövaara, Patten (finn, brit) (Tv: Eurosport1)

ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, ’s-Hertogenbosch

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, Stuttgart

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 500-AS TORNA, London

12.00: egyes, selejtező, 1. forduló

TRIATLON

Szupersprint országos bajnokság, Ikrény

14.45: férfiak. 15.30: nők

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Gyurta Gergely, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Florentino Pérez vagy Enrique Riquelme?. Ki lehet a nagy igazolás Péreztől?

9.00: Bánki József a stúdióban

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Tóth Béla

15.00: Közvetítés a Metz–CSM Bucuresti női kézilabda Bajnokok Ligája-elődöntőről. Riporter: Cseszregi Balázs, Jó András. Szakértő: Marosán György

17.00: Röplabda: Franciaországba igazolt Glemboczki Zóra

17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával

17.30: Változások a debreceni futballcsapatnál – új vezetőt neveztek ki a felnőttcsapat és az akadémia élére is

18.00: Közvetítés a Brest–Győr női kézilabda Bajnokok Ligája-elődöntőről. Riporter: Cseszregi Balázs, Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

20.00: Ez történt ma a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíján, Balatonfőkajáron. Összefoglaló a Formula–1 es Monacói Nagydíj szombati történéseiről

20.35: Bajnokot avattak női egyesben a francia nyílt teniszbajnokságon

21.00: Beszélgetés Taróczy Balázzsal, aki 45 éve győzött Heinz Günthardt oldalán a Roland Garroson férfi párosban

21.35: A magyar női röplabda-válogatott Észak-Macedónia ellen zárta az Európa-liga portugáliai viadalát

22.00: Labdarúgás, vb-magazin 14. rész

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával