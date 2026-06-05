Szombati sportműsor: kezdődik a női kézilabda BL budapesti négyes döntője
JÚNIUS 6., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
0.15: Paraguay–Nicaragua
1.00: Puerto Rico–Szaúd-Arábia
1.30: Kanada–Írország
2.00: Haiti–Peru
15.00: Belgium–Tunézia (Tv: Spíler2)
19.45: Portugália–Chile (Tv: Match4)
20.30: Egyesült Államok–Németország
21.00: Ausztrália–Svájc (Tv: Spíler2)
21.00: Panama–Bosznia-Hercegovina
22.00: Anglia–Új-Zéland (Tv: Spíler1)
22.00: Bolívia–Skócia (Tv: Match4)
22.00: Katar–Salvador
22.00: Zöld-foki-szigetek–Bermuda
0.00: Brazília–Egyiptom (Tv: Match4)
0.00: Venezuela–Törökország
TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
16.00: Örményország–Kazahsztán (Tv: Spíler2 – 17.50-től)
19.45: Románia–Wales (Tv: Arena4)
20.00: Albánia–Luxemburg
FUTSAL
Női NB I, döntő, 4. mérkőzés
17.00: TFSE-TENT Budapest–Debreceni EAC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Continental Tour, Gold-sorozat
22.00: Lone Star Grand Prix, College Station, Texas (Tv: M4 Sport)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring (Diósförgepatony)
15.30: 1. futam (Tv: Match4)
17.30: 2. futam (Tv: Match4)
NASCAR Truck Series
19.30: Race at Michigan (Tv: Max4)
CSELGÁNCS
10.30: országos bajnokság, Budaörs (Városi Sportcsarnok)
DARTS
19.00: Nordic Darts Masters, Koppenhága (Tv: Sport2)
FORMULA–1
MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Formula–3
10.40: sprintfutam, Monaco (Tv: M4 Sport)
Formula–2
14.10: sprintfutam, Monaco (Tv: M4 Sport)
GOLF
PGA Tour
21.00: The Memorial Tournament, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Vadvízi világkupa, Dunaremete
Sprint
Férfiak, C–1, K–1, C–2
9.28: előfutamok. 15.09: döntők
Nők, K–1, C–1, C–2
9.00: előfutamok. 15.00: döntők
KERÉKPÁR
Visegrád 4 kerékpárverseny
11.00: csehországi szakasz (Destné v Orlickych–Destné v Orlickych, 155 km)
Giro d’Italia, nők
15.15: 8. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
ELŐDÖNTŐ
15.00: Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EURÓPAI IFJÚSÁGI LIGA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST
ELŐDÖNTŐ
9.00: Ferencvárosi TC–DVSC Kézilabda Akadémia, BUD Aréna (Tv: Sport1)
11.30: CSM Bucuresti (román)–Győri ETO KC, BUD Aréna (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
3x3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ
17.00: Magyarország–Hollandia
NBA, DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
16.30: San Antonio Spurs–New York Knicks (Tv: Sport2, felvételről)
WNBA, ALAPSZAKASZ
21.00: Las Vegas Aces–Golden State Valkyries (Tv: Sport1)
LOVASSPORT
Global Champions Tour, Cannes
20.30: díjugratás (Tv: Eurosport1)
LÓSPORT
14.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR
8.40: Moto3, Moto2 és MotoGP szabadedzések (Tv: Arena4)
10.50: MotoGP időmérő edzés (Tv: Arena4)
12.45: Moto3 időmérő edzés (Tv: Arena4)
13.40: Moto2 időmérő edzés (Tv: Arena4)
14.30: MotoGP sprintfutam (Tv: Arena4)
HOSSZÚ TÁVÚ VB
12.30 és 18.00: nyolcórás verseny, Spa (Tv: Eurosport2)
RÖGBI
FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG
10.00: 1. forduló, Makarska
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK
17.30: Norvégia–Csehország (Tv: M4 Sport+)
NŐI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, VILA DO CONDE
18.00: Magyarország–Észak-Macedónia
SPORTFAVÁGÁS
Stihl Timbersports World Trophy sportfavágóverseny, Városligeti-tó
16.00: női világbajnokság
19.00: World Trophy
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
Női egyes, döntő
15.00: Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Maja Chwalinska (lengyel) (Tv: Eurosport1)
Férfi páros, döntő
11.00: Granollers, Zeballos (spanyol, argentin)–Heliövaara, Patten (finn, brit) (Tv: Eurosport1)
ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, ’s-Hertogenbosch
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, Stuttgart
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 500-AS TORNA, London
12.00: egyes, selejtező, 1. forduló
TRIATLON
Szupersprint országos bajnokság, Ikrény
14.45: férfiak. 15.30: nők
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Gyurta Gergely, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Florentino Pérez vagy Enrique Riquelme?. Ki lehet a nagy igazolás Péreztől?
9.00: Bánki József a stúdióban
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Tóth Béla
15.00: Közvetítés a Metz–CSM Bucuresti női kézilabda Bajnokok Ligája-elődöntőről. Riporter: Cseszregi Balázs, Jó András. Szakértő: Marosán György
17.00: Röplabda: Franciaországba igazolt Glemboczki Zóra
17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával
17.30: Változások a debreceni futballcsapatnál – új vezetőt neveztek ki a felnőttcsapat és az akadémia élére is
18.00: Közvetítés a Brest–Győr női kézilabda Bajnokok Ligája-elődöntőről. Riporter: Cseszregi Balázs, Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
20.00: Ez történt ma a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíján, Balatonfőkajáron. Összefoglaló a Formula–1 es Monacói Nagydíj szombati történéseiről
20.35: Bajnokot avattak női egyesben a francia nyílt teniszbajnokságon
21.00: Beszélgetés Taróczy Balázzsal, aki 45 éve győzött Heinz Günthardt oldalán a Roland Garroson férfi párosban
21.35: A magyar női röplabda-válogatott Észak-Macedónia ellen zárta az Európa-liga portugáliai viadalát
22.00: Labdarúgás, vb-magazin 14. rész
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával