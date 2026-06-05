„Senki sem legyőzhetetlen” – a visszavonuló Ana Gros megismételné a 2021-es elődöntőt a Győr ellen

A Győri ETO szombati elődöntős ellenfele, a Brest sajtófélóráján érthető módon nagy figyelmet kapott a francia csapat szlovén klasszisa, Ana Gros, aki pályafutása utolsó ét mérkőzésére készül.

„Próbálok nem túl sokat gondolni arra, hogy ez lesz az utolsó két meccs a karrieremben, és helyette inkább az előttünk álló feladatokra koncentrálok – mondta a Nemzeti Sportnak a 35 éves jobbátlövő. – Az idény két legfontosabb meccse áll még előttünk, nem szeretném, hogy a túláradó érzelmek befolyással legyenek a játékomra. Talán még nem is tudatosult igazán bennem, hogy itt a pályafutásom vége.”

Gros számára több szempontból is különleges lesz a Győr elleni mérkőzés, két éve ugyanis még az ETO játékosaként nyerte meg a BL-t, míg öt éve tagja volt annak a Brestnek, amely ugyanebben a szakaszban elkapta a magyar csapatot.

„Sok emlék bevillan 2021-ből, amikor egy őrült, hetesekkel végződő elődöntőben nyertünk a Győr ellen. Elfogadnék megint egy hasonló fogatókönyvet! A frissebb élmény persze a két évvel ezelőtti négyes döntő, amelyet megnyertük az ETO-val, azok a pillanatok is örökké velem maradnak” – tette hozzá a gólgyáros, aki Andrea Lekics, Jovanka Radicsevics, Cristina Neagu és Görbicz Anita után ötödikként érte el az ezergólos álomhatárt a női BL történetében.

Leszögezte, hogy ezúttal is a Győr az első számú esélyese a négyes döntőnek. „Az ETO az idei évben is megmutatta, milyen fantasztikus csapat, négy kismama kiesését is elviselte. Viszont senki sem legyőzhetetlen! Ugyan papíron nem mi vagyunk az esélyesek, de már mások is nyertek hasonló helyzetből final fourt. Hiszünk benne, hogy meg tudjuk csinálni.”

Miután 2024-ben távozott Győrből, úgy tervezte, hogy két évet biztosan hazájában, a Krim Ljubljanában tölt, azonban a szlovén csapat tavaly jelezte, csökkentik a fizetéseket, így aki akar, távozhat.

„Nem láttam magam egy olyan csapatban, amely nem küzd komoly célokért. Későn történt a bejelentés, így különösen örültem a bresti lehetőségnek, és hogy Tervel szeretett volna a csapatában tudni. Ismertem a klubot korábbról, szóval nem volt nehéz döntés. A posztomon Ana Vjahirevával nagyon különbözőek vagyunk, éppen ezért jól kiegészítjük egymást. Ő egy az egyben jó, gyors, nekem meg a távoli lövések az erősségeim. Egyáltalán nem a riválist látom benne, együtt is tudunk játszani, ha éppen ő irányít – ez is egy taktikai fegyverünk. Végül is az élet úgy akarta, hogy egy újabb final fourral zárjam le életemnek ezt a fontos fejezetét. Nem is kívánhattam volna szebbet!”

Tervel először nem a Győrnek szurkol majd (Fotó: Árvai Károly)

A Brestet irányító Raphaëlle Tervel játékosként 2013-ban és 2014-ben (az első final fouros lebonyolításban) is nyert BL-t a Győrrel, majd 2023-ban már Ambros Martín másodedzőjeként vett észt a négyes döntőben, de ezen alkalmakon kívül sem hagyott ki egyetlen budapesti rendezést sem.

„Nézőként sem hiányoztam egyetlen final fourról sem, és mindig a Győrnek szurkoltam. Ez lesz az első alkalom az életemben, amikor nem az ETO sikeréért, hanem a Brestért fogok szorítani. Biztos furcsa lesz” – magyarázta a Brestet 2024 óta vezető Tervel, aki örül annak, hogy Bojana Popoviccsal együtt ketten is képviselik a női edzőket. Mint mondta, ezzel a kislányoknak is megmutatják, hogy ha egyszer edzők lesznek, igenis eljuthatnak erre a szinte.

„Természetesen a Győr a favorit. Sok időnk volt felkészülni az elődöntőre, sok meccsét elemeztük, hogy megtaláljuk, hol tudunk neki problémát okozni. Sok mindennel készülünk is. Mind a négy csapat nagyon magas szintet képvisel, izgalmas final fourra van kilátás, mi is azért jöttünk, hogy megnyerjük.”