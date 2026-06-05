Vb 2026: megsérült a németek szupertehetsége, nem lesz ott a tornán

Julian Nagelsmann, a Chicagóban tréningező németek szövetségi kapitánya elmondta, a 18 éves játékos állapota „nem néz ki jól”, kórházba kellett vinni, és a további vizsgálatokon derül ki, mekkora a baj.

A Bayern München fiatal futballistája a mostani idényben robbant be a nemzetközi futballba, 39 tétmérkőzésen 9 gólt és 8 gólpasszt jegyzett a bajorok színeiben.

A június 11-én kezdődő világbajnokságon Németország az E-csoportban szerepel, és június 14-én Curacao ellen kezdi meg szereplését. Hat nappal később Elefántcsontparttal, június 25-én pedig Ecuadorral mérkőzik meg.

FRISSÍTÉS, 23.35

Közép-európai idő szerint késő este beigazolódtak a kapitány aggodalmai, az orvosi vizsgálatok ugyanis megállapították, hogy Karl izomszakadást szenvedett, és teljes egészében ki kell hagynia a tornát. Nagelsmann a helyére Assan Ouédraogót, az RB Leipzig játékosát nevezte be utólag a német keretbe. A 20 éves, Burkina Fasó-i származású középpályás eddig egyszer lépett pályára a felnőttválogatottban – 2025 novemberében mindjárt gólt szerzett a Szlovákia elleni győztes (6–0) világbajnoki selejtezőn.

A NÉMET VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: 12 Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 Manuel Neuer (Bayern München), 21 Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Védők: 3 Waldemar Anton (Borussia Dortmund), 18 Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), 6 Joshua Kimmich (Bayern München), 23 Felix Nmecha (Borussia Dortmund), 22 David Raum (RB Leipzig), 2 Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 Jonathan Tah (Bayern München), 24 Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia)

Középpályások: 20 Nadiem Amiri (Mainz), 8 Leon Goretzka (Bayern München), 13 Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), 9 Jamie Leweling (VfB Stuttgart), 10 Jamal Musiala (Bayern München), 5 Aleksandar Pavlovic (Bayern München), 16 Angelo Stiller (VfB Stuttgart), 25 Assan Ouédraogo (RB Leipzig)

Támadók: 14 Maximilian Beier (Borussia Dortmund), 7 Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 19 Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), 26 Deniz Undav (VfB Stuttgart), 17 Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), 11 Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann