Nemzeti Sportrádió

Olvasóink így küldenék pályára a magyar válogatottat Finnország ellen

T. Z.T. Z.
2026.06.05. 14:45
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Fotó: Czinege Melinda
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olvasói szavazás Magyarország magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott felkészülési mérkőzés
A ma esti Magyarország–Finnország labdarúgó felkészülési mérkőzés előtt ismét arra kértük olvasóinkat, hogy állítsák össze a mieink kezdőcsapatát. A végeredmény 2123 szavazat alapján alakult ki, a legtöbb voksot Willi Orbán kapta.

A válogatott 4–2–3–1-es hadrendben lépne pályára a finnek ellen a Puskás Arénában, ahol olvasóink szavazatai alapján Tóth Balázzsal kezdődne a mieink összeállítása. A védelemben Osváth Attila és Csinger Márk is helyet kapna, a két tapasztalt játékos, Willi Orbán és Kerkez Milos mellett.

A középpályán Tóth Alex, Vitális Milán, Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Sallai Roland szerepelne, csatárként pedig Varga Barnabás kapna játéklehetőséget a szavazatok alapján.

A legtöbb voksot (1996) egyébként Willi Orbán gyűjtötte be, őt követte a csapatkapitány Szoboszlai Dominik (1977), és Kerkez Milos (1975).

A Magyarország–Finnország mérkőzés 19.45-kor kezdődik. 

OLVASÓINK ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Tóth Balázs (1263 voks, 59.5%) – Osváth Attila (960 voks, 45.2%), Willi Orbán (1996 voks, 94%), Csinger Márk (1100 voks, 51.8%), Kerkez Milos (1975 voks, 93%) – Tóth Alex (1374 voks, 64.7%), Vitális Milán (1439 voks, 67.8%) – Schäfer András (1586 voks, 74.7%), Szoboszlai Dominik (1977 voks, 93.1%), Sallai Roland (1824 voks, 85.5%) – Varga Barnabás (1873 voks, 88.2%)

 

olvasói szavazás Magyarország magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott felkészülési mérkőzés
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