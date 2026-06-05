Olvasóink így küldenék pályára a magyar válogatottat Finnország ellen

A válogatott 4–2–3–1-es hadrendben lépne pályára a finnek ellen a Puskás Arénában, ahol olvasóink szavazatai alapján Tóth Balázzsal kezdődne a mieink összeállítása. A védelemben Osváth Attila és Csinger Márk is helyet kapna, a két tapasztalt játékos, Willi Orbán és Kerkez Milos mellett.

A középpályán Tóth Alex, Vitális Milán, Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Sallai Roland szerepelne, csatárként pedig Varga Barnabás kapna játéklehetőséget a szavazatok alapján.

A legtöbb voksot (1996) egyébként Willi Orbán gyűjtötte be, őt követte a csapatkapitány Szoboszlai Dominik (1977), és Kerkez Milos (1975).

A Magyarország–Finnország mérkőzés 19.45-kor kezdődik.

OLVASÓINK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Tóth Balázs (1263 voks, 59.5%) – Osváth Attila (960 voks, 45.2%), Willi Orbán (1996 voks, 94%), Csinger Márk (1100 voks, 51.8%), Kerkez Milos (1975 voks, 93%) – Tóth Alex (1374 voks, 64.7%), Vitális Milán (1439 voks, 67.8%) – Schäfer András (1586 voks, 74.7%), Szoboszlai Dominik (1977 voks, 93.1%), Sallai Roland (1824 voks, 85.5%) – Varga Barnabás (1873 voks, 88.2%)