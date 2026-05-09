NHL: simán egyenlített a Montreal; Marner vezérletével előnyben a Vegas
Magyar idő szerint szombat hajnalban két mérkőzést játszottak az NHL rájátszásában, ezeken a Montreal Canadiens és a Vegas Golden Knights aratott fontos győzelmet.
Alex Newhook első kétgólos rájátszásbeli mérkőzését jegyezte a Montreal Canadiens színeiben, amely 5–1-re győzött a Buffalo Sabres vendégeként, így kiegyenlítette az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcot a Keleti főcsoportban.
A Vegas Golden Knights többek között Mitch Marner négy pontjával 6–2-re győzött az Anaheim Ducks ellen, így 2–1-es előnybe került a Nyugati főcsoport elődöntőjében.
NHL
RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR
KELETI FŐCSOPORT
Buffalo Sabres–Montreal Canadiens 1–5
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1
NYUGATI FŐCSOPORT
Anaheim Ducks–Vegas Golden Knights 2–6
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Vegas javára
