NHL: hosszabbításban győzött és került előnybe a Vegas, egyenlített a Buffalo

2026.05.13. 07:31
A Vegas Golden Knights egy győzelemre a továbbjutástól (Fotó: Getty Images)
NHL Vegas Golden Knights Buffalo Sabres
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszásának 2. fordulójában a Buffalo Sabres idegenben győzött, így kiegyenlített összesítésben a Montreal Canadiens ellen, míg a Vegas Golden Knights hosszabbításban múlta felül az Anaheim Ducksot és került egy győzelemre a továbbjutástól.

Montrealban végletekig kiélezett meccset játszott egymással a Canadiens és a Sabres – a mindent eldöntő gólt Zach Benson szerezte a harmadik harmadban emberelőnyből, ezzel a vendégek 3–2-re megnyerték az összecsapást, és összesítésben kiegyenlítettek. A párharc ötödik mérkőzését május 14-én rendezik Buffalóban.

Még egy fokkal izgalmasabb meccset játszott egymással Las Vegasban a Golden Knights és az Anaheim Ducks. A rendes játékidőben 2–2-es döntetlenre végeztek egymással a felek, így jöhetett a hosszabbítás, amelyben Pavel Dorofejev talált a Ducks kapujába, ennek köszönhetően a Vegas megnyerte a mérkőzést, és egy győzelemre került a továbbjutástól. A párharc hatodik mérkőzését Anaheimben rendezik május 14-én.

RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR
KELETI FŐCSOPORT
Montreal Canadiens–Buffalo Sabres 2–3
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2 
NYUGATI FŐCSOPORT
Vegas Golden Knights–Anaheim Ducks 3–2hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2 a Vegas javára

 

