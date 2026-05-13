NHL: hosszabbításban győzött és került előnybe a Vegas, egyenlített a Buffalo

Montrealban végletekig kiélezett meccset játszott egymással a Canadiens és a Sabres – a mindent eldöntő gólt Zach Benson szerezte a harmadik harmadban emberelőnyből, ezzel a vendégek 3–2-re megnyerték az összecsapást, és összesítésben kiegyenlítettek. A párharc ötödik mérkőzését május 14-én rendezik Buffalóban.

Még egy fokkal izgalmasabb meccset játszott egymással Las Vegasban a Golden Knights és az Anaheim Ducks. A rendes játékidőben 2–2-es döntetlenre végeztek egymással a felek, így jöhetett a hosszabbítás, amelyben Pavel Dorofejev talált a Ducks kapujába, ennek köszönhetően a Vegas megnyerte a mérkőzést, és egy győzelemre került a továbbjutástól. A párharc hatodik mérkőzését Anaheimben rendezik május 14-én.

