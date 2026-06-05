A riválisok szerint egyértelműen a Ferrari a legyőzendő csapat Monacóban

Az idény hatodik állomása, a Monacói Nagydíj előtt arról szóltak a találgatások, hogy a Ferrari lehet a legyőzendő csapat a hercegség szűk utcáin, hiszen autója karakterisztikája különösen jól illeszkedik a történelmi nyomvonalhoz. Noha a Scuderia két versenyzője, Charles Leclerc és Lewis Hamilton is igyekezett óvatosan fogalmazni csapata esélyeit illetően a csütörtöki sajtónapon, a pénteki edzések igazolták az előzetes várakozásokat: a maranellóiak mindkét gyakorláson kisajátították az első két helyet.

A nyitó edzésen a hazai közönség előtt versenyző Leclerc, míg a másodikon a helyszínen már háromszor győzedelmeskedő Hamilton érte el a legjobb időt. A kettőst először 226, majd a folytatásban 111 ezred választotta el egymástól, ami csapaton belül is izgalmat párharcot vetít előre. A pénteki nap leggyorsabb versenyzője, Hamilton úgy érzi, még többet kihozhat az SF26-osból.

„Összességében pozitív napot zártunk, és az autó már az első körtől kezdve elég jónak érződött. A csapat remek munkát végzett a két gyakorlás között elvégzett változtatásokkal, és nagyobb problémák nélkül tudtuk végigcsinálni a tervezett programunkat. Monaco mindig sajátos kihívást jelent a bukkanókkal és a falak közelsége miatt, így nem könnyű megtalálni a megfelelő egyensúlyt és mindent összetenni. Még mindig van teljesítmény a kocsiban, amit ki lehet hozni belőle. Éjszaka az apró részletekre fogunk összpontosítani, mert nagyon kicsik a különbségek, és rengeteg munka vár még ránk az időmérő előtt. ”

Míg hétszeres bajnok egyértelműen jól érezte magát a Ferrariban, Leclerc az erős eredmény ellenére sem volt elégedett a nap végén, az elmondása szerint ismét a fékekkel gyűlt meg a baja, így egyelőre nem érzi magát olyan jól a volán mögött. „Nagyon nehéz napom volt. A fékekkel adódott néhány problémám, ezeket próbáljuk megoldani. Jelenleg nem vagyok a a legmagabiztosabb az autóban sem. Ettől függetlenül ez egy olyan pálya, amit nagyon szeretek, és biztos vagyok benne, hogy ha sikerül megoldani ezeket a gondokat szombatra, akkor nagy lépést tehetek előre. Sajnos már Kanada óta küzdök ezzel. Keressük a megoldásokat, és bízom benne, hogy találunk is valamit szombatra. Ha igen, akkor biztos, hogy előrelépek” – tette hozzá, majd arra a kérdésre is választ adott, hogy szerinte esélye lehet-e a pole pozíció megszerzésére.

„A Red Bull és különösen Max (Verstappen) nagyon közel került hozzánk a második tréningen, szóval azt várom, hogy erősek lesznek. A Mercedestől is ezt várom. Amint mindent összerak az időmérőn, nagyon közel lesz hozzánk. Lewis is nagyon erős. Szóval szerintem egy rendkívül szoros kvalifikáció jön, talán még annál is szorosabb, mint amit most sokan várnak. Végső soron nem volt katasztrofális napom, nagyon közel kerültem Lewishoz a második gyakorláson. Szóval nem aggódom, de az időmérő biztosan rendkívül nehéz lesz. Ha sikerül javulnunk a fékek terén, az biztosan segíthet abban, hogy harcban legyek a pole pozícióért.”

Az erős formában kezdő Ferrarihoz mindkét tréningen Max Verstappen került a legközelebb. A holland a nyitányon még több mint fél másodpercet kapott, ezt csökkentette le 168 ezredre péntek délután. „Őszintén szólva egészen pozitív napot zártunk. Jól éreztem magam az autóban, ami itt, Monacóban különösen fontos. Most már csak a finomhangoláson kell dolgoznunk. A Ferrari nagyon erősnek tűnik, szóval szombaton megpróbálunk a lehető legközelebb kerülni hozzá. Elégedettek vagyunk azzal, ahol most tartunk, de mindig igyekszünk még többet kihozni az autóból, meglátjuk, mire megyünk az időmérőn.”

A szezonban eddig veretlen Mercedes egyértelmű hátrányban nyitott Monacóban: az „ezüstnyilak” mindkét gyakorláson a negyedik és az ötödik helyet szerezték meg, előbb a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli, majd az őt 43 pont lemaradással követő George Russell bizonyult gyorsabbnak házon belül. Az előrébb záró Mercedes hátránya a nyitányon fél másodperc, míg a folytatásban bő három tized volt a leggyorsabbhoz képest.

„Számítottunk arra, hogy a Ferrari lesz a legyőzendő csapat. Sokan úgy gondolták, hogy ez csak a szokásos nyilatkozgatás része, de egyértelműen ők jelentik a mércét jelenleg – jelentette ki Russell a Sky Sportsnak. – A Red Bull teljesítménye is meglepett minket valamelyest. Tudtuk, hogy az eddigi helyszínek közül Monaco okozhatja nekünk a legnagyobb kihívást. Talán valamivel nehezebbnek is bizonyult, mint amire előzetesen számítottunk, ugyanakkor az első és a második szabadedzés között sikerült előrelépnünk. Most arra van szükség, hogy éjszaka folyamán is így tegyünk. Nem érzem úgy, hogy pénteken mindent kihoztunk volna a kocsiból, ezért van még hová fejlődnünk, de jelenleg egyértelműen a Ferrari van az élen” – emelte ki, majd rámutatott, a Scuderia általánosságban véve is erős formát mutat az utcai pályákon.

„Őszintén szólva, nem új jelenség, amit a Ferraritól látunk Monacóban és általában az utcai pályákon. Közel tíz éve ugyanezek a minták figyelhetők meg. Valamennyi autónak megvan a maga DNS-e, és az ő konstrukciójuk karaktere – különösen mechanikai szempontból – egyértelműen jól működik ezeken az utcai pályákon. Mi mindent megteszünk azért, hogy javítsunk ezen a területen. Úgy gondolom, közelebb tudunk kerülni hozzájuk, de abban már nem vagyok biztos, hogy sikerül-e fordítanunk a helyzeten” – tekintett előre.

Russellhez hasonlóan Antonelli is úgy érzi, hogy van tér a javulásra, de egyértelműen a Ferrarit nevezte meg favoritként. „Nem a mostani volt az idény legsimább péntekje. Küzdöttem az autóval, különösen a középső szektorban, ami visszavetette a tempónkat. Többféle beállítást is kipróbáltunk, és rengeteg hasznos adatot gyűjtöttünk. Ez segíteni fog abban, hogy az éjszaka kiértékeljük, min kell dolgoznunk, és milyen változtatásokat kell eszközölnünk a harmadik edzésre és az időmérőre.”

„A Ferrari nagyon erős pozícióban van. Tudjuk, hogy Monacóban általában is erősek, és jelenleg is ők tűnnek a favoritnak szombaton. Ugyanakkor tudjuk, hogy még van bennünk tartalék, mivel nem sikerült eltalálni a kocsi tökéletes egyensúlyát, így remélhetőleg előre tudunk lépni, és harcban leszünk az elsőségért.”

Noha az általános vélekedés az volt, hogy a McLaren is erős formát mutathat a hercegségben, a pénteki nap egyelőre nem a számításai szerint alakult. A regnáló bajnok, Lando Norris az első gyakorláson a hatodik lett, majd a másodikon elektronikus probléma miatt értékes pályaidőt vesztett. Csapattársa, Oscar Piastri eközben nyolcadik és hetedik hellyel nyitotta a hétvégét, lemaradása mindkét esetben meghaladta az egy másodpercet.

„Alapvetően rendben volt, csak sajnos nem vagyunk olyan gyorsak, mint szeretnénk. Nem könnyű – kezdte az értékelést Piastri. – Valamennyit sikerült előrelépnünk a második edzésre, de másfél másodperc hátrányból indultunk, és nagyjából egy szekundumra zárkóztunk fel. Egyértelműen nehéz napot zártunk, úgyhogy lesz dolgunk az éjszaka folyamán.”

„Számítottunk rá, hogy a Ferrari gyors lesz, és valóban nagyon-nagyon gyorsnak tűnik, de abban bíztunk, hogy ennél közelebb leszünk hozzá. Meglátjuk, mivel tudunk előállni szombaton. A Forma–1-ben manapság azonban nincs olyan, hogy egyik napról a másikra teljesen feje tetejére állítod az autót. Megpróbálunk találni valamit, mert szükség van rá, de őszintén szólva jelenleg nincs igazán jó ötletem.”

PÉNZBÜNTETÉST KAPOTT A McLAREN A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) jelentése szerint Norris leállását követően a sportbírók aktiválták a biztonsági rendszert (Car Disable System), amely az elektromos rendszerek leállítására szolgál, hogy az autót biztonságosan el lehessen távolítani. Később azonban kiderült, hogy a CDS nem a szabályoknak megfelelően működött. Az eset miatt a McLarent 30 ezer eurós pénzbírsággal sújtották, amiből 10 ezer eurót tizenkét hónapra felfüggesztettek.

Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

MONACÓI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:13.978 átlag: 162.388 km/ó 31 kör 2. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:14.204 0.226 mp h. 28 3. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:14.491 0.513 26 4. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:14.537 0.559 31 5. George Russell brit Mercedes 1:14.983 1.005 29 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:15.291 1.313 27 7. Nico Hülkenberg német Audi 1:15.343 1.365 27 8. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:15.565 1.587 29 9. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:15.750 1.772 31 10. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:15.828 1.850 32 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:15.989 2.011 33 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:16.041 2.063 31 13. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:16.148 2.170 14 14. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:16.170 2.192 28 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:16.189 2.211 32 16. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:16.292 2.314 31 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:16.333 2.355 31 18. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:16.389 2.411 34 19. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:16.431 2.453 31 20. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:16.678 2.700 21 21. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:17.460 3.482 27 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:17.556 3.578 16

MONACÓI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:13.026 átlag: 164.505 km/ó 36 kör 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:13.137 0.111 mp h. 36 3. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:13.194 0.168 35 4. George Russell brit Mercedes 1:13.405 0.379 35 5. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:13.529 0.503 35 6. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:14.087 1.061 24 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:14.088 1.062 31 8. Nico Hülkenberg német Audi 1:14.094 1.068 34 9. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:14.359 1.333 35 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:14.456 1.430 37 11. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:14.497 1.471 37 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:14.512 1.486 34 13. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:14.600 1.574 39 14. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:14.748 1.722 37 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:14.758 1.732 31 16. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:14.785 1.759 36 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:14.845 1.819 35 18. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:15.116 2.090 31 19. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:15.274 2.248 8 20. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:15.294 2.268 30 21. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:15.759 2.733 28 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:16.174 3.148 27