NHL: Tuch döntött Bostonban, a Hurricanes és az Avalanche a söprés kapujában

A Keleti főcsoport egyik legkiegyenlítettebb párharcában a Buffalo Sabres idegenben 3–1-es győzelmet aratott a Boston Bruins felett, amivel 2–1-re átvette a vezetést az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban. A mérkőzés hőse Alex Tuch volt, aki a harmadik harmad elején szerezte a mindent eldöntő gólt. Érdekesség, hogy eddig mindhárom meccsen a vendégcsapat tudott nyerni, a következő összecsapást vasárnap rendezik Bostonban.

Ezzel szemben a Carolina Hurricanes már fél lábbal a következő körben érezheti magát, miután 2–1-re nyert az Ottawa Senators otthonában, és így 3–0-ra vezet a párharcban. A Hurricanes sikeréből ismét kivette a részét Logan Stankoven, aki sorozatban harmadik mérkőzésén talált be. Az Ottawa rendkívül nehéz helyzetben van, hiszen az NHL történetében mindössze négy csapat tudott 0–3-as hátrányból fordítani egy párharcban – legutóbb a Los Angeles Kings hajtotta végre ezt a bravúrt 2014-ben a San Jose Sharks ellen.

Nyugaton a Colorado Avalanche is közel került a söpréshez, miután 4–2-re győzött a Los Angeles Kings vendégeként. A coloradóiaknál Artturi Lehkonen egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez, de betalált Gabriel Landeskog, Cale Makar és Brock Nelson is. Az Avalanche így már 3–0-ra vezet a párharcban, és vasárnap Los Angelesben lezárhatja a párharcot.

NHL, RÁJÁTSZÁS

1. KÖR, 3. MÉRKŐZÉSEK

Keleti főcsoport

Boston Bruins–Buffalo Sabres 1–3

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–2

Ottawa Senators–Carolina Hurricanes 1–2

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 0–3

Nyugati főcsoport

Los Angeles Kings–Colorado Avalanche 2–4

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 0–3