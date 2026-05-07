NHL: az Anaheim elvette a Vegas pályaelőnyét a főcsoport-elődöntőben

Las Vegasban gól nélküli első 20 perc után Beckett Sennecke, Leo Carlsson és Jansen Harkins is betalált, az Anaheim a háromgólos előnyét 5.6 másodperc híján meg is őrizte, de Mark Stone a legvégén megfosztotta Lukás Dostál kapust karrierje első hibátlan playoffteljesítményétől.

A Ducks így 1–1-es összesített állással folytathatja a párharcot hazai pályán, de a Golden Knights játékosainak nem kell kétségbe esniük, az előző körben a Utah Mammoth ellen szintén 1–1-re álltak két hazai meccs után, s végül 4–2-re megnyerték a párharcot.

Keleten elkezdte negyeddöntős párharcát a Buffalo és a Montreal, az amerikai csapat az első harmadban kettő-, a másodikban háromgólos előnyt szerzett, utóbbival a mérkőzés második felében jól gazdálkodott, így előnyből várja a folytatást.

NHL

STANLEY-KUPA-RÁJÁTSZÁS

FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ

Keleti főcsoport, 1. mérkőzés

Buffalo Sabres–Montreal Canadiens 4–2

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0

Nyugati főcsoport, 2. mérkőzés

Vegas Golden Knights–Anaheim Ducks 1–3

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1