NHL: óriási feltámadás, 15 év után nyert meccset a rájátszásban a Sabres

Magyar idő szerint szombat éjjel kezdődőtt a rájátszás az NHL-ben, ami vasárnap éjjel és hétfőn hajnalban újabb négy összecsapással folytatódott.

Az alapszakasz első helyét rendkívül magabiztosan begyűjtő Colorado Avalanche kissé nyögvenyelősen indította a Los Angeles Kings elleni párharcot: a második harmad hajrájának elején Artturi Lehkönen révén vezetést szerzett a denveri csapat, amely a harmadik harmad elején Logan O'Connor révén megduplázta az előnyét, és ez elégnek is bizonyult a győzelem megszerzéséhez – a Kingsből Artemi Panarin emberelőnyös gólja már csak a szépítésre volt elég.

A Montreal Canadiens az első harmadban előnybe került a Tampa Bay Lightning vendégeként, de a floridaiak a második harmad közepére fordítottak. A második felvonás végén érkezett el az a pont, amikor a 22 éves Juraj Slafkovsky is „megkezdte” rájátszást, és előbb egyenlített, majd a következő játékrész elején második emberelőnyös góljával a vezetést is megszerezte a Canadiensnek. A Tampa a harmad közepén aztán hosszabbításra mentette a meccset, amelyet végül szűk másfél perc után a szlovák center harmadik emberelőnyből szerzett találata zárt le. Ez volt az idei rájátszás első hosszabbításos meccse, és Slafkovskyé az első mesterhármas is ebben a playoffban – ráadásul 16 év után az első olyan játékos lett, aki rájátszásbeli mesterhármasa mindhárom gólját emberfórból szerezte, s a liga történetében is csak a 11.

Ennyit – 16 évet – nem kell visszamennünk az időben, ha a Buffalo Sabres legutóbbi playoffmeccsét keressük: a Sabres 2011-ben játszott legutóbb a rájátszásban, akkor a Philadelphia Flyers búcsúztatta a csapatot, amelyből akkor vonult vissza az egykor a Ferencvárosban is megfordult Rob Niedermayer. Sokáig úgy nézett ki, hogy a Sabres visszatérése nem sikerül túl acélosra, miután a harmadik felvonás elején Elias Lindholm révén kétgólosra nőtt a Boston Bruins előnye, de az egészen parádés alapszakaszt produkáló buffalóiak az utolsó tíz percre alaposan rákapcsoltak. A világ- és olimpiai bajnok Tage Thompson két góljával előbb egyenlítettek, majd Mattias Samuelsson első playoffgóljával már a vezetést is megszerezték – édesapja a '90-es évek Pittsburghjének kiváló védője, Kjell Samuelsson volt az utolsó aktív NHL-játékos, aki még az '50-es években született. A végén aztán még mindkét brigád betalált egy-egy alkalommal, így a Sabres 15 év szünet után végül egy 6:47 perc tiszta játékidő alatt bemutatott feltámadásnak köszönhetően győzelemmel tért vissza a rájátszásba.

Bemutatkozott a Utah Mammoth is, ám a franchise történelmének első rájátszásmeccse után igazán bosszúsak lehetnek Salt Lake Cityben, mert a Vegas Golden Kinghtstól vereséget szenvedett a csapat, ráadásul úgy kapott ki 4–2-re, hogy a második harmad végén még 2–1-re vezetett, ám a végén a harmadik felvonásban Mark Stone-ék a maguk javára fordították a meccset - utóbbi ráadásul klubrekordot is döntött, beüve 37 rájátszásbeli gólját.

NHL RÁJÁTSZÁS

NYOLCADDÖNTŐK

1. MÉRKŐZÉSEK

Colorado Avalanche–Los Angeles Kings 2–1

Tampa Bay Lightning–Montreal Canadiens 3–4 – hosszabbításban

Buffalo Sabres–Boston Bruins 4–3

Vegas Golden Knights–Utah Mammoth 4–2

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcok állása: 1–0 a győztes csapatok javára.

