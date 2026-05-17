NHL: nyolc gólt ütött a Montrealnak, egyenlített a Buffalo

A vendégek már 32 másodperc elteltével vezetést szereztek Rasmus Dahlin révén, de a hazaiak bő tíz perc elteltével 3–1-re fordítottak. A 2011 óta először rájátszásban szereplő Buffalo innentől sorozatban hét gólt ütve 3–3-ra egyenlített a párharcban.

A meccs hőse a duplázó Jack Quinn és az első gólt szerző Dahlin volt, aki további négy gólpasszal segítette csapatát abban, hogy elkerülje a kiesést.

Keleten a Carolina Hurricanes várja az ellenfelét, míg nyugaton a legutóbb négy éve bajnok Colorado Avalanche és a 2023-ban Stanley-kupa-győztes Vegas Golden Knights vívja majd a konferenciadöntőt.

NHL, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ

Buffalo Sabres–Montreal Canadiens 8–3

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–3