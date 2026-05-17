Nemzeti Sportrádió

NHL: nyolc gólt ütött a Montrealnak, egyenlített a Buffalo

2026.05.17. 08:50
null
A Buffalo hetedik meccsre mentette a Montreal elleni párharcot (Fotó: Getty Images)
Címkék
NHL Montreal Canadiens Buffalo Sabres
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszásának második körében a Buffalo Sabres odahaza 8–3-ra legyőzte a Montreal Canadienst magyar idő szerint vasárnap hajnalban, ezzel összesítésben 3–3-ra alakította a párharcot.

A vendégek már 32 másodperc elteltével vezetést szereztek Rasmus Dahlin révén, de a hazaiak bő tíz perc elteltével 3–1-re fordítottak. A 2011 óta először rájátszásban szereplő Buffalo innentől sorozatban hét gólt ütve 3–3-ra egyenlített a párharcban. 

A meccs hőse a duplázó Jack Quinn és az első gólt szerző Dahlin volt, aki további négy gólpasszal segítette csapatát abban, hogy elkerülje a kiesést. 

Keleten a Carolina Hurricanes várja az ellenfelét, míg nyugaton a legutóbb négy éve bajnok Colorado Avalanche és a 2023-ban Stanley-kupa-győztes Vegas Golden Knights vívja majd a konferenciadöntőt.

NHL, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ
Buffalo Sabres–Montreal Canadiens 8–3
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–3 

 

NHL Montreal Canadiens Buffalo Sabres
Legfrissebb hírek

NHL: kiütéssel jutott tovább a Vegas, előnyben a Montreal

Amerikai sportok
2026.05.15. 07:58

NHL: háromgólos hátrányból fordított, főcsoportdöntős a Colorado

Amerikai sportok
2026.05.14. 09:00

NHL: hosszabbításban győzött és került előnybe a Vegas, egyenlített a Buffalo

Amerikai sportok
2026.05.13. 07:31

NHL: idegenbeli sikerével a főcsoportdöntő kapujában a Colorado Avalanche

Amerikai sportok
2026.05.12. 07:51

NHL: sima montreali siker a Buffalo ellen; már nem vezet a Golden Knights

Amerikai sportok
2026.05.11. 08:36

NHL: dupla söpréssel döntős keleten a Hurricanes

Amerikai sportok
2026.05.10. 09:45

NHL: simán egyenlített a Montreal; Marner vezérletével előnyben a Vegas

Amerikai sportok
2026.05.09. 10:20

NHL: Philadelphiában folytatta a menetelést a Hurricanes, egy meccsre a továbbjutástól

Amerikai sportok
2026.05.08. 08:09
Ezek is érdekelhetik