Varga Barnabás duplázott, a magyar válogatott nehéz második félidő után legyőzte a finneket

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–FINNORSZÁG 2–1 (2–0)

Budapest, Puskás Aréna, 53 148 néző. Vezette: Ante Culina (Kristijan Novosel, Dario Kolarevic) – horvátok

MAGYARORSZÁG: Szappanos (Yaakobishvili Á., 64.) – Osváth (Szűcs K., a szünetben), Orbán, Csinger, Kerkez (Nagy Zs., 80.) – Schäfer, Vitális (Szűcs T., 64.) – Sallai (Lukács D., 72.), Tóth A. (Redzic, a szünetben), Szoboszlai – Varga B. (Kovács B., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

FINNORSZÁG: Hrádecky (Joronen, 81.) – Skyttä (Jukkola, 66.), Koski, T. Miettinen (Alho, 81.) – Mahuta (Tenho, 57.), Suhonen (Väänänen, 57.), Marhiev (Pyyhtiä, 81.), Walta, Jansson – Hakans (Antman, 57.), Pohjanpalo (Keskinen, 66.). Szövetségi kapitány: Jacob Friis

Gólszerző: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)

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A tét jóval kisebb, de a hangulat ugyanolyan parádés: hat nappal a világszerte elismerést kivívó budapesti Bajnokok Ligája-döntő után válogatottmérkőzést rendeztek a Puskás Arénában. A Paris Saint-Germain és az Arsenal helyett ezúttal a magyar és a finn válogatott volt a pályán, de az esős, szeles idő ellenére is a szokásos, csodás atmoszféra fogadta a csapatokat a felkészülési mérkőzésen.

Mint ismert: négy tesztmeccs szerepelt a magyar válogatott tavaszi és nyári programjában az őszi Nemzetek Ligája-találkozók előtt. Márciusban Szlovéniát 1–0-ra legyőzte nemzeti csapatunk, Görögországgal pedig 0–0-s döntetlent játszott, mindkétszer a Puskás Arénában, a finnek elleni mérkőzést követően pedig kedden Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban zárul a felkészülés Kazahsztán ellen.

Újoncot avatott pénteken Marco Rossi szövetségi kapitány, a győri bajnokcsapat tagja, Csinger Márk került be a védelem tengelyébe Willi Orbán párjaként, a kapuban pedig Szappanos Péter kapott lehetőséget, akivel kapcsolatban nem titok, hogy a júniusi mérkőzések után elköszön a válogatottól, a kapitány így kezdőként adott neki alkalmat a szép búcsúra, miután éveken át javarészt harmadik számú kapusként volt hasznos tagja a keretnek. Egyébként a jelenlegi legjobb csapatot küldte pályára a kapitány.

A két márciusi meccsen nem kapott gólt válogatottunk, és mint Sallai Roland a mérkőzés hivatalos műsorfüzetében elmondta: „Az a legfontosabb, hogy ezt a két összecsapást lehetőleg kapott gól nélkül hozzuk le, és természetesen az lenne a legjobb, ha mindkét mérkőzést meg is tudnánk nyerni. A két márciusi meccsen nem kaptunk gólt, nagy hangsúlyt fektettünk arra az elmúlt időszakban, hogy a védelmünk javuljon, prioritást élvez, hogy stabilak legyünk hátul, és csapatszinten is jól védekezzünk.”

Ebből a szempontból is érdemes volt figyelni a magyar csapat teljesítményét, de bizony nagy gond lehetett volna a védelemben, ha az első percekben a játékvezető kicsit szigorúbb, amikor Osváth Attila rácsúszott Naatan Skyttä vádlijára. A VAR lehetséges piros lapot vizsgált, de a Ferencváros védője megúszta sárgával. Felkészülési meccs ide vagy oda, paprikásan indult a találkozó, Sallai Roland és Szoboszlai Dominik is joggal vett zokon egy-egy durva szabálytalanságot.

Akadtak ígéretes lehetőségei a magyar csapatnak az első 20 percben, Szoboszlai Dominik egy távoli szabadrúgást lőtt fölé, Kerkez Milos remek labdaszerzés és megindulás után a gyengébbik lábával, jobbal lőtt ugyancsak fölé, majd Kerkez balról beadott labdájából az előrehúzódó Willi Orbán szerezhetett volna gólt, de ő sem találta el a kaput.

Finnország válogatottja jelenleg csak a 73. a világranglistán (Magyarország a 42.), és Marco Rossi korábban az ellenfélválasztást azzal indokolta, hogy szándékosan nem a legerősebb ellenfeleket kereste, mert a cél annak a gyakorlása is, hogy többet birtokoljuk a labdát, és minél több támadást tudjunk kialakítani. Ez maradéktalanul valóra is vált, mivel az első félidő első felében 65:35 volt a javunkra a százalékos labdabirtoklási arány, és sorjáztak a helyzeteink. Nagy nyomás alá került a finnek védelme, a vendégjátékosok a 25. percben csak nézték, amint Szoboszlai Dominik jobbról beadott szögletét követően a kitűnő ütemben berobbanó Varga Barnabás a bal alsó sarokba fejeli a labdát.

Ezután sem vett vissza a magyar csapat, és miközben az északiak lényegében veszélytelenek voltak a hazai kapura, a játékrész hajrájában megszületett a második gól is: Varga Barnabás ezúttal nem fejjel, hanem lábbal volt eredményes, gyönyörűen lőtt 19 méterről a jobb alsó sarokba! Pontosan ilyen első félidőre vágytunk: jól védekező, támadásban pedig elszánt és kreatív, a labdát sokat birtokló magyar csapattal a pályán, amely teljesen megérdemelten vezetett 2–0-ra.

Az Osváth Attila helyére érkező Szűcs Kornéllal és a Tóth Alexet váltó Damir Redziccsel frissítette a csapatot a szünetben Marco Rossi, aki aztán a 63. percben megtapsoltatta a telt házas Puskás Arénával Szappanos Pétert, akit lehozott. Lassú csere volt, csapattársai sorra ölelték meg a címeres meztől búcsúzó 35 éves kapust, a játékvezető és az ellenfél is megértéssel fogadta ezt. A kapitány egyben újoncot is avatott, Yaakobishvili Áron érkezett a hátralévő időre a kapuba. És beállt a még szintén csak harmadszor válogatott fiatal Szűcs Tamás is. A kapitány ezúttal nyugodtan kísérletezhetett, mivel csapata abszolút kézben tartva a mérkőzést, magabiztosan, higgadtan futballozott.

Persze alighogy ezt leírtuk, jönni kezdtek a problémák… Előbb a 68. percben volt egy életerős lövése Topi Keskinennek, Yaakobishvili Áronnak vetődve kellett nagy védést bemutatnia. Majd három perccel később jött a finn gól is, Tony Miettinen 25 méterről mesterien lőtte ki a jobb alsó sarkot.

A finn szépítés ellenére Marco Rossi lekapta legjobb játékosait a pályáról, hogy kipróbáljon másokat a helyükön, így az utolsó 20 percben már nem játszott Varga Barnabás és Sallai Roland sem. Ott volt viszont Kerkez Milos, aki kis híján megszerezte a harmadik magyar gólt: a Liverpool balhátvédje remekül ért oda az ellenfél kapuja elé, ballábas, lapos lövése alig pár centivel kerülte el a bal kapufát. Ugyanakkor, a 79. percben ordító ziccert hagytak ki a finnek, avagy Yaakobishvili Áron védett hatalmasat. A kontra végén Oiva Jukkola centerezett balról, Topi Keskinen teljesen üresen érkezett, 11 méterről lőtt, nagyon kellett a bravúr a debütáló kapustól. Mint ahogy a 90 perc utáni ráadásban is, úgyhogy rendkívül jól mutatkozott be az FC Andorra kapusa.

Egy gólt ugyan kapott, de megnyerte idei harmadik felkészülési mérkőzését a magyar válogatott egy sokáig meglehetősen kellemes, problémákat csak a hajrában okozó ellenfél ellen. A Puskás Aréna a következő napokban a Metallicáé, folytatás kedden Debrecenben, a kazahok ellen. 2–1

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