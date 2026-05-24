Hosszabbításban elért győzelemmel egyenlített a Hurricanes a keleti döntőben

2026.05.24. 08:51
Nikolaj Ehlers gólja döntött (Fotó: Getty Images)
Montréal Canadiens NHL Carolina Hurricanes NHL-rájátszás
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban (NHL) magyar idő szerint vasárnap hajnalban a Caroline Hurricanes hosszabbításban 3–2-re legyőzte a Montreal Canadienst, így kiegyenlített a Keleti főcsoport döntőjében.

A párharc második mérkőzése hosszabbításban dőlt el, csaknem három és fél perc telt el a ráadásból, amikor Nikolaj Ehlers belőtte a döntő gólt. A dán játékos már a második harmadban is eredményes volt.

Carolina a mostani rájátszásban az előző két párharcát 40-val zárta le, azaz a keleti finálé első mérkőzésén kapott ki először.

Az ütközet hétfőn folytatódik Montrealban.

NHL, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
Carolina Hurricanes–Montreal Canadiens 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0) – hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

2026.04.19. 13:45

NHL-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Szokás szerint tizenhat csapat vágott neki a Stanley-kupáért zajló playoffnak.

 

 

