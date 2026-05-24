Hosszabbításban elért győzelemmel egyenlített a Hurricanes a keleti döntőben

A párharc második mérkőzése hosszabbításban dőlt el, csaknem három és fél perc telt el a ráadásból, amikor Nikolaj Ehlers belőtte a döntő gólt. A dán játékos már a második harmadban is eredményes volt.

Carolina a mostani rájátszásban az előző két párharcát 4–0-val zárta le, azaz a keleti finálé első mérkőzésén kapott ki először.

Az ütközet hétfőn folytatódik Montrealban.

NHL, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Carolina Hurricanes–Montreal Canadiens 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0) – hosszabbítás után

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1