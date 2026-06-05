Nemzeti Sportrádió

Real Madrid: méregdrága igazolással kampányol Pérez

V. H. L.V. H. L.
2026.06.05. 10:26
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Florentino Pérez (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Enrique Riquelme José Mourinho Florentino Pérez elnökválasztás La Liga
José Mourinho mellett százötvenmillió euróért érkezhet világsztár a Real Madridhoz, ha Florentino Péreznek újra bizalmat szavaznak a sociók a vasárnapi elnökválasztáson, ezt maga a klub jelenlegi első embere jelentette be a Marca hasábjain.

Az FC Barcelona márciusi tisztújítása után vasárnap Madridban járulnak az urnákhoz a sociók, hogy döntsenek arról, ki töltse be a királyi gárda elnöki posztját az elkövetkezendő években. A klubhoz közel álló tekintélyes sportlap, a Marca cikkében megszólaltatta az egyesület jelenlegi első emberét, Florentino Pérezt, aki igyekezett rálicitálni vetélytársára, az Erling Haaland megszerzésével kampányoló Enrique Riquelmére. Pérez azt is elmondta: a rivális a levegőbe beszél, amikor a norvég gólzsák szerződtetését ígéri.

„Ami Haalandot illeti, mindenki tagad, úgyhogy bizonyára csak blöff az egész. Nem kellenek olyanok, akik destabilizálják a klubot” – fogalmazott Pérez, aki bejelentette: megválasztása esetén újabb világsztár érkezhet a csapathoz – eddig még sohasem látott nagyságú összegért.

„Szeretnék megosztani egy hírt: kedden nagy összegű ajánlatot teszek egy Bajnokok Ligájában szereplő csapat egyik játékosáért. Ez lesz a Real Madrid valaha volt legdrágább igazolása, körülbelül százötvenmillió eurót fizetünk érte – újságolta az elnök, aki nem fedte fel az összes lapját, de újságírói kérdésre felelve kizárt egy-két lehetőséget. – Olise remek játékos, de nem róla van szó. És Dokuról sem… Támadó az illető, de nem Haaland és nem is a Premier League-ben játszik. Először a klubjával tárgyalunk; olyan igazolás lesz, amely lázba hozza a szurkolókat. Végtére is, a futball az izgalomról szól...”

A „presidente” szót ejtett José Mourinhóról is, aki újraválasztása esetén szintén érkezik.

„Ő lesz a Real Madrid edzője a következő idényben. Izgatott vagyok, mert ismerjük őt. Megtanított minket arra, hogyan kell győzni, s miután elment, ennek a mentalitásnak köszönhetően nyertük meg hatszor a Bajnokok Ligáját. Ő is rendkívül motivált, mert újra meg akarja nyerni a BL-t."

 

 

Real Madrid Enrique Riquelme José Mourinho Florentino Pérez elnökválasztás La Liga
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