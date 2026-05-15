Nemzeti Sportrádió

NHL: kiütéssel jutott tovább a Vegas, előnyben a Montreal

P. K.P. K.
2026.05.15. 07:58
null
A Vegas már a továbbjutást is ünnepelhette az Anaheim legyőzése után (Fotó: facebook.com/vegasgoldenknights)
Címkék
jégkorong Vegas Golden Knights NHL Montreal Canadiens
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszásában, a legutóbbi játéknapon két meccset rendeztek. A Montreal idegenben győzött 6–3-ra a Buffalo ellen, és 3–2-re vezet az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharcban, míg a Vegas az Anaheim vendégeként nyert 5–1-re, amivel tovább is jutott.

 

 

A Buffalo–Montreal főcsoport-elődöntő ötödik meccse a második harmadban dőlt el, amikor a Sabres 3–2-es vezetését követően három gólt is ütöttek a vendégek. A Canadiens egyik vezére az egy gólt és két asszisztot jegyző Nick Suzuki volt, de a három gólpasszt adó Juraj Slafkovsky is kiemelkedett. A Montreal ezzel a győzelemmel vezet a párharcban, és a következő meccsen, hazai pályán tovább is juthat. 

Nyugaton már sikerült is a továbbjutás a Vegasnak, amely nagyon sima meccsen 5–1-re győzött a Ducks ellen. A Vegas már az első harmadban 3–0-ra vezetett. ami után szépítettek a hazaiak, a záró harmadban azonban Pavel Dorofejev két gólja lezárta a meccset és a párharcot is. A Vegas 4–2-vel jutott tovább.

NHL, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ
Buffalo Sabres–Montreal Canadiens 3–6
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2 a Montreal javára

NYUGATI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ
Anaheim Ducks–Vegas Golden Knights 1–5
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–2 a Vegas javára 

 

jégkorong Vegas Golden Knights NHL Montreal Canadiens
Legfrissebb hírek

Újra átélni az eufóriát – Beke Zsombor jegyzete

Jégkorong
1 órája

NHL: háromgólos hátrányból fordított, főcsoportdöntős a Colorado

Amerikai sportok
23 órája

Vb-felkészülés: két harmadon át gólt sem kapott Kanadától a magyar hokiválogatott

Jégkorong
2026.05.13. 21:10

A kanadai sztárok ellen zárja vb-előkészületeit a magyar válogatott

Jégkorong
2026.05.13. 09:58

NHL: hosszabbításban győzött és került előnybe a Vegas, egyenlített a Buffalo

Amerikai sportok
2026.05.13. 07:31

Jégkorong-vb: győztek a britek a varesei felkészülési mérkőzésen

Jégkorong
2026.05.12. 23:23

Szélig Viktor: Az egész tízéves periódusra büszke vagyok

Jégkorong
2026.05.12. 08:17

NHL: idegenbeli sikerével a főcsoportdöntő kapujában a Colorado Avalanche

Amerikai sportok
2026.05.12. 07:51
Ezek is érdekelhetik