NHL: kiütéssel jutott tovább a Vegas, előnyben a Montreal

A Buffalo–Montreal főcsoport-elődöntő ötödik meccse a második harmadban dőlt el, amikor a Sabres 3–2-es vezetését követően három gólt is ütöttek a vendégek. A Canadiens egyik vezére az egy gólt és két asszisztot jegyző Nick Suzuki volt, de a három gólpasszt adó Juraj Slafkovsky is kiemelkedett. A Montreal ezzel a győzelemmel vezet a párharcban, és a következő meccsen, hazai pályán tovább is juthat.

Nyugaton már sikerült is a továbbjutás a Vegasnak, amely nagyon sima meccsen 5–1-re győzött a Ducks ellen. A Vegas már az első harmadban 3–0-ra vezetett. ami után szépítettek a hazaiak, a záró harmadban azonban Pavel Dorofejev két gólja lezárta a meccset és a párharcot is. A Vegas 4–2-vel jutott tovább.

NHL, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ

Buffalo Sabres–Montreal Canadiens 3–6

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2 a Montreal javára



NYUGATI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ

Anaheim Ducks–Vegas Golden Knights 1–5

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–2 a Vegas javára