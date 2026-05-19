NHL: hosszabbításban dőlt el a hetedik meccs, a Montreal bejutott a keleti fináléba

K. Zs.
2026.05.19. 07:03
Az embertömeg közepén valahol ott van Alex Newhook, aki eldöntötte a hetedik meccset (Fotó: Getty Images)
Alex Newhook NHL Montreal Canadiens Buffalo Sabres
A Buffalo Sabres kétgólos hátrányból még egyenlített, de a hosszabbításban a Montreal Canadiens harcolta ki a győzelmet az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) magyar idő szerint kedd hajnali mérkőzésén. Alex Newhook ráadásbeli gólja 3–2-es sikert ért a vendégeknek, akik ezzel összesítésben 4–3-ra megnyerték a párharcot, és készülhetnek a keleti döntőre.

A főcsoportdöntő csütörtök éjjel kezdődik, az öt éve Stanley-kupa-döntős Montreal ellenfele a Carolina Hurricanes lesz. Nyugaton a legutóbb négy éve bajnok Colorado Avalanche és a 2023-ban Stanley-kupa-győztes Vegas Golden Knights méri össze a tudását.

(MTI)

NHL, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ, 7. MÉRKŐZÉS    
Buffalo Sabres–Montreal Canadiens 2–3, hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–3 a Montreal javára

 

