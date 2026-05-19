NHL: hosszabbításban dőlt el a hetedik meccs, a Montreal bejutott a keleti fináléba

A főcsoportdöntő csütörtök éjjel kezdődik, az öt éve Stanley-kupa-döntős Montreal ellenfele a Carolina Hurricanes lesz. Nyugaton a legutóbb négy éve bajnok Colorado Avalanche és a 2023-ban Stanley-kupa-győztes Vegas Golden Knights méri össze a tudását.

ALEX NEWHOOK DELIVERS THE @ENERGIZER OVERTIME GOAL!!! 🚨 #Game7



He now has the series-winning goal in both the First and Second Round of the #StanleyCup Playoffs!!! 🤯 pic.twitter.com/enzkRpcHuM — NHL (@NHL) May 19, 2026

KELETI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ, 7. MÉRKŐZÉS

Buffalo Sabres–Montreal Canadiens 2–3, hosszabbítás után

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–3 a Montreal javára