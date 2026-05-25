NHL: háromgólos hátrányból fordított a Golden Knights

2026.05.25. 08:56
Hertl (48) szerezte a győztes gólt (Fotó: Getty Images)
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) hétfő hajnali mérkőzésén a Vegas Golden Knights – akárcsak szombaton – ezúttal is hátrányból fordítva győzött a Colorado Avalanche ellen és ezzel egy győzelemre került attól, hogy bejusson a Stanley Kupa döntőjébe.

A szombati mérkőzéshez hasonlóan kezdődött a hétfői is: az első harmadban megszerezte a vezetést az Avalanche, ráadásul ez alkalommal nem álltak meg egygólos előnynél Cale Makarék, és a 14. perc elején Jack Drudry emberhátrányos gólja már a harmadik találat volt a Golden Knights kapujában.

A második harmadban is feltámadt a Vegas és a két gólpasszt kiosztó Mitchell Marner vezetésével a harmad közepére kiegyenlített. Ha pedig már lendületbe jött, a záró felvonásban Tomas Hertl révén a vezetést is megszerezte, majd az utolsó perc kezdetén Brett Howden üres kapus góllal állította be az 5–3-as végeredményt. 

Ezzel a Vegas – ha lehet hinni a vonatkozó statisztikáknak – az ötödik olyan meccsét nyerte meg ebben a rájátszásban, amikor a harmadik harmadra fordulva nem vezetett, és győzelmével egy meccsre került attól, hogy kisöpörje a rájátszásból az alapszakaszt rendkívül magabiztosan megnyerő Coloradót.

NHL, RÁJÁTSZÁS
NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ
2. MÉRKŐZÉS
Vegas Golden Knights–Colorado Avalanche 5–3 (0–3, 3–0, 2–0)
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–0 a Vegas javára.

 

