NHL: a Pittsburgh újabb meccslabdát hárított a Philadelphia ellen

PENGUINS–FLYERS. A Pittsburgh a párharc ötödik mérkőzését is megnyerte a Philadelphia ellen, így összesítésben feljött 3–2-re, s továbbra is életben tartotta továbbjutási reményeit – köszönhetően többek között Sidney Crosbynak, aki két gólpasszt tett be a közösbe. A hazaiak 2–0-s előnyben is voltak már a második harmadban, de a Flyers kiegyenlített. A győztes gólt azonban még ebben a játékrészben megszerezte a Pittsburgh, mégpedig Kris Letang. A párharc hatodik mérkőzését csütörtökön rendezik Philadelphiában.

MAMMOTH–GOLDEN KNIGHTS. Elképesztő feltámadást produkált a Utah a Vegas elleni párharc ötödik összecsapásán: a vendégek számára remekül indult a mérkőzés, hiszen az első harmad után 2–0-ra vezettek, majd a második játékrészben háromgólosra duzzadt a csapatok közötti különbség. A Utah azonban nem adta fel, előbb kiegyenlített, majd a vezetést is átvette, a végén a Vegasnak kellett kapaszkodnia, hogy 4–4-re alakítsa, s ezzel hosszabbításra mentse a találkozót. A ráadás percei is végletekig kiélezett küzdelmet hoztak, de végül a 20. perc elején a Vegas talált a kapuba – és ezzel 5–4-re megnyerte a mérkőzést, összesítésben 2–2-re alakítva a párharcot. A mérkőzés legjobbja a vegasi Brett Howden volt, aki három kanadai ponttal zárt (két gól, egy gólpassz).

NHL, RÁJÁTSZÁS

1. KÖR, 4. és 5. MÉRKŐZÉSEK

KELETI FŐCSOPORT

Pittsburgh Penguins–Philadelphia Flyers 3–2

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–3

NYUGATI FŐCSOPORT

Utah Mammoth–Vegas Golden Knights 4–5 – hosszabbítás után

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–2