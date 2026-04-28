NHL: a Pittsburgh újabb meccslabdát hárított a Philadelphia ellen

2026.04.28. 07:44
A Pittsburgh fordulatos meccsen győzött a Philadelphia ellen (Fotó: Getty Images)
Pittsburgh Penguins Utah Mammoth Philadelphia Flyers NHL Vegas Golden Knights
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszásának első fordulójában a Vegas Golden Knights kiegyenlített összesítésben a Utah Mammoth ellen, a Pittsburgh Penguins pedig egymás után a második mérkőzését nyerte meg a Philadelphia Flyers ellen, így megtartotta továbbjutási reményeit.

PENGUINS–FLYERS. A Pittsburgh a párharc ötödik mérkőzését is megnyerte a Philadelphia ellen, így összesítésben feljött 3–2-re, s továbbra is életben tartotta továbbjutási reményeit – köszönhetően többek között Sidney Crosbynak, aki két gólpasszt tett be a közösbe. A hazaiak 2–0-s előnyben is voltak már a második harmadban, de a Flyers kiegyenlített. A győztes gólt azonban még ebben a játékrészben megszerezte a Pittsburgh, mégpedig Kris Letang. A párharc hatodik mérkőzését csütörtökön rendezik Philadelphiában.

MAMMOTH–GOLDEN KNIGHTS. Elképesztő feltámadást produkált a Utah a Vegas elleni párharc ötödik összecsapásán: a vendégek számára remekül indult a mérkőzés, hiszen az első harmad után 2–0-ra vezettek, majd a második játékrészben háromgólosra duzzadt a csapatok közötti különbség. A Utah azonban nem adta fel, előbb kiegyenlített, majd a vezetést is átvette, a végén a Vegasnak kellett kapaszkodnia, hogy 4–4-re alakítsa, s ezzel hosszabbításra mentse a találkozót. A ráadás percei is végletekig kiélezett küzdelmet hoztak, de végül a 20. perc elején a Vegas talált a kapuba – és ezzel 5–4-re megnyerte a mérkőzést, összesítésben 2–2-re alakítva a párharcot. A mérkőzés legjobbja a vegasi Brett Howden volt, aki három kanadai ponttal zárt (két gól, egy gólpassz). 

NHL, RÁJÁTSZÁS
1. KÖR, 4. és 5. MÉRKŐZÉSEK
KELETI FŐCSOPORT
Pittsburgh Penguins–Philadelphia Flyers 3–2
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–3 
NYUGATI FŐCSOPORT
Utah Mammoth–Vegas Golden Knights 4–5 – hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–2

 

