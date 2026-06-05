NHL: hosszabbításban dőlt el, egyenlített a Carolina a Vegas ellen
A döntő második mérkőzésén sokkal jobban kezdett a Vegas, amely két játékrész után kétgólos előnyben volt Brett Howden duplájának köszönhetően. A vendég együttes azonban nem tudta megőrizni az előnyét, a harmadik harmadban Logan Stankoven révén előbb szépített a Carolina, majd két perccel később Mark Jankowski kiegyenlített, Jordan Staal góljával pedig a vezetést is átvette a Hurricanes.
Az utolsó percekben Mark Stone kiegyenlített, így jöhetett a hosszabbítás, amelyben Seth Jarvis szerezte meg a Carolina győztes találatát.
A Hurricanes ezzel az első meccsen elszenvedett vereség után hazai pályán kiegyenlítette az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állását, a harmadik mérkőzést Las Vegasban rendezik szombaton.
NHL, RÁJÁTSZÁS
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
Carolina Hurricanes–Vegas Golden Knights 4–3 – hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 1–1