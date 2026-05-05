NHL: a ráadásban csikarta ki párharca második sikerét a Hurricanes, győzelemmel kezdett a Vegas is a második körben

2026.05.05. 07:58
Ehlers volt a húzóember, tovább menetel a Hurricanes (Fotó: Getty Images)
Két mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszásának második körében, magyar idő szerint kedd hajnalban.

Nem kezdődött valami jól a Carolina Hurricanes számára a Flyers elleni párharc második meccse, a philadelphiaiak ugyanis hamar elhúztak 2–0-ra, de még az első harmad vége előtt jött a szépítés Nikolaj Ehlers révén. A dán légiós a harmadik játékrészben egy gólpasszt is kiosztott, így jöhetett a ráadás, ahol Taylor Hall találata döntött, így a Hurricanes két hazai meccs után 2–0-s előnyben utazhat Philadelphiába.

Mindeközben nyugaton a Vegas Golden Knights győzelemmel kezdett az Anaheim Ducks ellen. A gól nélküli első harmad után Brett Howden szerezte meg a vezetést a hazai jégen játszó nevadaiaknak, de erre még volt válasz a vendégeknek Mikael Granlund révén. Ezután viszont már nem volt megállás, Ivan Barbasov és Mitch Marner góljaira már nem volt reakció a Ducksnál – többek között azért nem, mert a Golden Knights kapusa, Carter Hart nagyszerű formában védett, s 34 lövésből 33-at tudott hárítani. 

NHL
RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR
KELETI FŐCSOPORT
Carolina Hurricanes–Philadelphia Flyers 3–2 – hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0

NYUGATI FŐCSOPORT
Vegas Golden Knights–Anaheim Ducks 3–1
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0

 

