NHL: elsőként a Carolina jutott tovább a főcsoport-elődöntőbe

Az első két összecsapást otthont nyerte a Carolina (2–0, 3–2), a harmadikat 2–1-re és a legutóbbit, a szombatit 4–2-re a kanadai fővárosban. Döntő volt, hogy a Senators az egész sorozatban 21 emberelőnyéből csak egyet tudott értékesíteni, míg a túloldalon Logan Stankoven lett a klub történetének első játékosa, aki sorozatban négy meccsen betalált egy rájátszás-párharc első négy felvonásán, és csapata az egész párharcban egyszer sem volt gólhátrányban.

A Carolina az NHL-ben a harmadik gárda, amely megszakítás nélkül nyolc idényen át nyert legalább egy párharcot. Ilyenre ezt megelőzően csak a Montreal Canadiens (1951–1960 és 1984–1993 között) és a Philadelphia Flyers (1973–1981 között) volt képes.

A Hurricanes a Philadelphia–Pittsburgh Penguins pennsylvaniai párharc nyertesével találkozik majd a keleti elődöntőben. Ebben a csatában is eldőlhetett volna szombaton a továbbjutás, ám a Pittsburgh idegenben győzött 4–2-re, és 3–1-re szépített.

Keleten még a Montreal Canadiens–Tampa Bay Lightning és a Buffalo Sabres–Boston Bruins párharc fut, a Montreal, illetve a Buffalo egyaránt vezet 2–1-re.

Nyugaton a Colorado Avalanche 3–0-ra áll a Los Angeles Kingsszel szemben, az Anaheim Ducks az utóbbi két évben döntős Edmonton Oilers, míg a Utah Mammoth a Vegas Golden Knights ellen vezet 2–1-re, a Dallas Stars–Minnesota Wild párharc pedig 2–2.

NHL, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT

Ottawa Senators–Carolina Hurricanes 2–4

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 0–4

Philadelphia Flyers–Pittsburgh Penguins 2–4

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–1

NYUGATI FŐCSOPORT

Minnesota Wild–Dallas Stars 3–2 – hosszabbítás után

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2