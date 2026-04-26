NHL: elsőként a Carolina jutott tovább a főcsoport-elődöntőbe

2026.04.26. 10:05
null
Logan Stankovenék készülhetnek a következő körre (Fotó: Getty Images)
Pittsburgh Penguins Philadelphia Flyers Ottawa Senators NHL Minnesota Wild Carolina Hurricanes Dallas Stars
Elsőként a Carolina Hurricanes jutott főcsoport-elődöntőbe az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL), miután 4–0-s összesítéssel búcsúztatta az Ottawa Senatorst.

Az első két összecsapást otthont nyerte a Carolina (2–0, 3–2), a harmadikat 2–1-re és a legutóbbit, a szombatit 4–2-re a kanadai fővárosban. Döntő volt, hogy a Senators az egész sorozatban 21 emberelőnyéből csak egyet tudott értékesíteni, míg a túloldalon Logan Stankoven lett a klub történetének első játékosa, aki sorozatban négy meccsen betalált egy rájátszás-párharc első négy felvonásán, és csapata az egész párharcban egyszer sem volt gólhátrányban.

A Carolina az NHL-ben a harmadik gárda, amely megszakítás nélkül nyolc idényen át nyert legalább egy párharcot. Ilyenre ezt megelőzően csak a Montreal Canadiens (1951–1960 és 1984–1993 között) és a Philadelphia Flyers (1973–1981 között) volt képes.

A Hurricanes a Philadelphia–Pittsburgh Penguins pennsylvaniai párharc nyertesével találkozik majd a keleti elődöntőben. Ebben a csatában is eldőlhetett volna szombaton a továbbjutás, ám a Pittsburgh idegenben győzött 4–2-re, és 3–1-re szépített.

Keleten még a Montreal Canadiens–Tampa Bay Lightning és a Buffalo Sabres–Boston Bruins párharc fut, a Montreal, illetve a Buffalo egyaránt vezet 2–1-re.

Nyugaton a Colorado Avalanche 3–0-ra áll a Los Angeles Kingsszel szemben, az Anaheim Ducks az utóbbi két évben döntős Edmonton Oilers, míg a Utah Mammoth a Vegas Golden Knights ellen vezet 2–1-re, a Dallas Stars–Minnesota Wild párharc pedig 2–2.

NHL, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT
Ottawa Senators–Carolina Hurricanes 2–4
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 0–4
Philadelphia Flyers–Pittsburgh Penguins 2–4
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–1
NYUGATI FŐCSOPORT
Minnesota Wild–Dallas Stars 3–2 – hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

 

