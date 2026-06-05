Yaakobishvili Áron: Egész kiskoromban arról álmodtam, hogy eljöjjön ez a nap

„Ez egy valóra vált álom, egész kiskoromban arról álmodtam, hogy eljöjjön ez a nap – mondta a szintén először válogatott Yaakobishvili Áron. – Minden gyerek álma, hogy a Puskás Arénában játsszon. Nekem valóra vált, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Nyugodt embernek tartom magamat, jól tudom kelezni a nyomást, amit egy ilyen stadion jelent. Nagyon élveztem az egész meccset. Elég nehéz időszakom volt, az elmúlt három hónapban nem játszottam a klubomban, nem volt könnyű így beállni, de jól éreztem magam.”

„A legfontosabb az volt, hogy nyerjünk – mondta a háromszoros válogatottként a nemzeti csapattól búcsúzó Szappanos Péter. – Sok új játékos lépett pályára, Yaakobishvili Áron is jól mutatkozott be a kapuban. Hálás vagyok a szurkolóknak a fogadtatásért, jó visszacsatolás ez. Hálával tartozom Marco Rossinak is. Bármikor hívnak, szívesen jövök még. Eddig is fantasztikus utazás volt.”

„Ezt nem lehet megunni – utalt a „típusgólra” – Szoboszlai bead, Varga befejeli – a kétszer is betaláló Varga Barnabás, aki harmadszor duplázott a válogatottban. – Elég sok nekem kedvező helyzet adódott előttem, be is tudtam találni, megérdemelt győzelmet arattunk. Hiányzott ez a közeg, a legutóbbi két meccsen sérülés miatt nem tudtam pályára lépni. Remélem, a keddi lesz a következő (amelyen tudok). Nekem is hiányozni fog Szappanos Peti. Mindent beleadott minden edzésen, minden tiszteletet megérdemel.”

„Sajnos az előző alkalommal nem tudtam beállni, de ennél jobb debütálást nem is tudok elképzelni – mondta az első válogatottságát ünneplő Csinger Márk. – Az egyik legszebb nap az életemben, minden gyerek a válogatottságról álmodik, arról, hogy egyszer a Puskás Arénában játszhat. Sajnos, kaptunk egy gólt, de hátul jól együtt tudtunk működni Willi Orbánnal.”