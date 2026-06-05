Nemzeti Sportrádió

Yaakobishvili Áron: Egész kiskoromban arról álmodtam, hogy eljöjjön ez a nap

2026.06.05. 22:08
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Yaakobishvili Áron (Fotó: Árvai Károly)
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Magyarország Finnország magyar válogatott
Ahogy arról beszámoltunk, felkészülési mérkőzésen a magyar labdarúgó-válogatott 2–1-re legyőzte Finnországot. A látottakat Szappanos Péter, Varga Barnabás, Csinger Márk és Yaakobishvili Áron is értékelte az M4 Sportnak.

 

„Ez egy valóra vált álom, egész kiskoromban arról álmodtam, hogy eljöjjön ez a nap – mondta a szintén először válogatott Yaakobishvili Áron. – Minden gyerek álma, hogy a Puskás Arénában játsszon. Nekem valóra vált, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Nyugodt embernek tartom magamat, jól tudom kelezni a nyomást, amit egy ilyen stadion jelent. Nagyon élveztem az egész meccset. Elég nehéz időszakom volt, az elmúlt három hónapban nem játszottam a klubomban, nem volt könnyű így beállni, de jól éreztem magam.”

„A legfontosabb az volt, hogy nyerjünk – mondta a háromszoros válogatottként a nemzeti csapattól búcsúzó Szappanos Péter. – Sok új játékos lépett pályára, Yaakobishvili Áron is jól mutatkozott be a kapuban. Hálás vagyok a szurkolóknak a fogadtatásért, jó visszacsatolás ez. Hálával tartozom Marco Rossinak is. Bármikor hívnak, szívesen jövök még. Eddig is fantasztikus utazás volt.”

„Ezt nem lehet megunni – utalt a „típusgólra” – Szoboszlai bead, Varga befejeli – a kétszer is betaláló Varga Barnabás, aki harmadszor duplázott a válogatottban. – Elég sok nekem kedvező helyzet adódott előttem, be is tudtam találni, megérdemelt győzelmet arattunk. Hiányzott ez a közeg, a legutóbbi két meccsen sérülés miatt nem tudtam pályára lépni. Remélem, a keddi lesz a következő (amelyen tudok). Nekem is hiányozni fog Szappanos Peti. Mindent beleadott minden edzésen, minden tiszteletet megérdemel.”

„Sajnos az előző alkalommal nem tudtam beállni, de ennél jobb debütálást nem is tudok elképzelni – mondta az első válogatottságát ünneplő Csinger Márk. – Az egyik legszebb nap az életemben, minden gyerek a válogatottságról álmodik, arról, hogy egyszer a Puskás Arénában játszhat. Sajnos, kaptunk egy gólt, de hátul jól együtt tudtunk működni Willi Orbánnal.”

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Varga Barnabás duplázott, a magyar válogatott nehéz második félidő után legyőzte a finneket

Szappanos Péter elbúcsúzott; Marco Rossi a felkészülési mérkőzésen több újoncot is avatott a Puskás Arénában.

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VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–FINNORSZÁG 2–1 (2–0)
Budapest, Puskás Aréna, 53 148 néző. Vezette: Ante Culina (Kristijan Novosel, Dario Kolarevic) – horvátok
MAGYARORSZÁG: Szappanos (Yaakobishvili Á., 64.) – Osváth (Szűcs K., a szünetben), Orbán, Csinger, Kerkez (Nagy Zs., 80.) – Schäfer (Lukács D., 72.), Vitális (Szűcs T., 64.) – Sallai, Tóth A. (Redzic, a szünetben), Szoboszlai – Varga B. (Kovács B., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
FINNORSZÁG: Hrádecky (Joronen, 81.) – Skyttä (Jukkola, 66.), Koski, T. Miettinen (Alho, 81.) – Mahuta (Tenho, 57.), Suhonen (Väänänen, 57.), Marhiev (Pyyhtiä, 81.), Walta, Jansson – Hakans (Antman, 57.), Pohjanpalo (Keskinen, 66.). Szövetségi kapitány: Jacob Friis
Gólszerző: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)

 

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