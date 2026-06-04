Pénteki sportműsor: Magyarország–Finnország válogatott mérkőzés
JÚNIUS 5., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
2.00: Csehország–Guatemala
4.00: Mexikó–Szerbia
18.20: Szlovákia–Montenegró (Tv: Spíler2)
18.45: Moldova–Bulgária (Tv: Arena4)
19.00: Oroszország–Burkina Faso
19.45: Magyarország–Finnország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI VB-SELEJTEZŐ
C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT
5. FORDULÓ
16.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Sumqayit
FUTSAL
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
18.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Debreceni EAC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
19.00: Nordic Darts Masters, Koppenhága (Tv: Sport2)
FORMULA–1
MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO
11.00: F3 időmérő (Tv: M4 Sport)
13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.05: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)
17.00: 2. szabadedzés (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!
GOLF
20.00: PGA Tour, The Memorial Tournament, 2. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Vadvízi világkupa, Dunaremete
KERÉKPÁR
15.00: Giro d’Italia, nők, 7. szakasz (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
3x3-as világbajnokság, Varsó
Play-in
18.00 után: Magyarország–Lettország
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE157, Friday Fights, Bankok (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR
9.00: Moto3, Moto2 és MotoGP szabadedzések (Tv: Arena4)
RÖGBI
FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG
10.00: 1. forduló, Makarska
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK, KECSKEMÉT
17.30: Magyarország–Csehország (Tv: Duna World)
NŐI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, VILA DO CONDE
22.00: Portugália–Magyarország
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, elődöntő, női páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
14.30: Alexander Zverev (német, 2.)–Jakub Mensík (cseh, 26.)
19.00: Flavio Cobolli (olasz, 10.)–Matteo Arnaldi (olasz)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ
14. (utolsó) forduló – utolsó játéknap
18.45: UVSE–Metalcom Szentes
19.00: PannErgy-Miskolci VLC–Kaposvári VK
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Magyar sportolói klub alakult Amerikában. Vendégünk Gábossy Alex és Köves Gábor
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője, 2025
12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Feczkó Tamás labdarúgóedző
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül Regős László Pállal
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor
15.00: A női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője előtt – a vonalban: Danyi Gábor, interjúk a főszereplőkkel a médianapról
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Esélylatolgatás a Magyarország–Finnország felkészülési labdarúgó-mérkőzés előtt
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Hétvégi előzetes a balatonfőkajári MotoGP Magyar Nagydíj előtt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: A hétvégén Budapest ad otthont a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének
18.35: A magyar–finn futballcsaták krónikája
19.00: Védőszemmel a válogatottról – a magyar–finn felkészülési mérkőzés előtti elemzés Baráth Botond, 11-szeres válogatott labdarúgóval
19.45: Közvetítés a Magyarország–Finnország felkészülési labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál és Virányi Zsolt. Szakértő: Bene Ferenc
21.45: A Magyarország–Finnország mérkőzés értékelése
22.00: Interjúk a magyar–finn mérkőzés főszereplőivel
22.15: A Formula–1 Monacói Nagydíjának előzetese
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval