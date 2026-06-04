Pénteki sportműsor: Magyarország–Finnország válogatott mérkőzés

JÚNIUS 5., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

2.00: Csehország–Guatemala

4.00: Mexikó–Szerbia

18.20: Szlovákia–Montenegró (Tv: Spíler2)

18.45: Moldova–Bulgária (Tv: Arena4)

19.00: Oroszország–Burkina Faso

19.45: Magyarország–Finnország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI VB-SELEJTEZŐ

C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

5. FORDULÓ

16.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Sumqayit

FUTSAL

FÉRFI NB I

A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

18.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Debreceni EAC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

19.00: Nordic Darts Masters, Koppenhága (Tv: Sport2)

FORMULA–1

MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO

11.00: F3 időmérő (Tv: M4 Sport)

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.05: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)

17.00: 2. szabadedzés (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

GOLF

20.00: PGA Tour, The Memorial Tournament, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Vadvízi világkupa, Dunaremete

KERÉKPÁR

15.00: Giro d’Italia, nők, 7. szakasz (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

3x3-as világbajnokság, Varsó

Play-in

18.00 után: Magyarország–Lettország

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE157, Friday Fights, Bankok (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR

9.00: Moto3, Moto2 és MotoGP szabadedzések (Tv: Arena4)

RÖGBI

FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG

10.00: 1. forduló, Makarska

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK, KECSKEMÉT

17.30: Magyarország–Csehország (Tv: Duna World)

NŐI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. TORNA, VILA DO CONDE

22.00: Portugália–Magyarország

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, elődöntő, női páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

14.30: Alexander Zverev (német, 2.)–Jakub Mensík (cseh, 26.)

19.00: Flavio Cobolli (olasz, 10.)–Matteo Arnaldi (olasz)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ

14. (utolsó) forduló – utolsó játéknap

18.45: UVSE–Metalcom Szentes

19.00: PannErgy-Miskolci VLC–Kaposvári VK

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Magyar sportolói klub alakult Amerikában. Vendégünk Gábossy Alex és Köves Gábor

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője, 2025

12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Feczkó Tamás labdarúgóedző

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül Regős László Pállal

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor

15.00: A női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője előtt – a vonalban: Danyi Gábor, interjúk a főszereplőkkel a médianapról

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, Thury Gábor

17.00: Esélylatolgatás a Magyarország–Finnország felkészülési labdarúgó-mérkőzés előtt

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Hétvégi előzetes a balatonfőkajári MotoGP Magyar Nagydíj előtt

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: A hétvégén Budapest ad otthont a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének

18.35: A magyar–finn futballcsaták krónikája

19.00: Védőszemmel a válogatottról – a magyar–finn felkészülési mérkőzés előtti elemzés Baráth Botond, 11-szeres válogatott labdarúgóval

19.45: Közvetítés a Magyarország–Finnország felkészülési labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál és Virányi Zsolt. Szakértő: Bene Ferenc

21.45: A Magyarország–Finnország mérkőzés értékelése

22.00: Interjúk a magyar–finn mérkőzés főszereplőivel

22.15: A Formula–1 Monacói Nagydíjának előzetese

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval