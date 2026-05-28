Négygólos montréali sikerének köszönhetően egy lépésre a nagydöntőtől a Hurricanes – videó

Az első meccsen a Montreal 6–2-re nyert idegenben, a következő kettőt viszont a Carolina húzta be, mindkét esetben hosszabbítás után.

A negyedik meccsen közel negyedóráig nem volt gól, utána viszont három is. Előbb Sebastian Aho talált be emberelőnyt követően, aztán Jordal Staal szerzett gólt a kapus lábai között, végül egy ellentámadás végén Logan Stankoven is a kapuba talált, így két perc 47 másodperc alatt háromgólos előnyt szerzett a Hurricanes. A második harmad nem hozott újabb gólt, és sokáig a harmadik sem, amelyben 19 lövése volta vendégeknek és mindössze három a hazaiaknak. Aztán két perccel a mérkőzés vége előtt Andrej Svecsnikov üres kapus találata beállította a végeredményt. 0–4

A négy gólszerző mellett az egyaránt két-két gólpasszig jutó Shayne Gostisbehere és Nikolaj Ehlers is remek teljesítményt nyújtott, míg Jakub Dobes 39 védéssel őrizte kapuját. A Hurricanes egy győzelemre került ahhoz, hogy 2006 után ismét döntőbe jusson.

NHL, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ

4. MÉRKŐZÉS

Montreal Canadiens–Carolina Hurricanes 0–4 (0–3, 0–0, 0–1)

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–1 a Hurricanes javára.



