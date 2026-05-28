Négygólos montréali sikerének köszönhetően egy lépésre a nagydöntőtől a Hurricanes – videó

2026.05.28. 07:06
Négy gólig jutott a fehér mezes Carolina Hurricanes (Fotó: Getty Images)
NHL Montreal Canadians Carolina Hurricanes NHL-rájátszás
A Carolina Hurricanes 4–0-ra nyert a Montreal Canadiens vendégeként az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) keleti főcsoportdöntőjének negyedik mérkőzésén, így 3–1-re vezet a négy győzelemig tartó párharcban.

Az első meccsen a Montreal 6–2-re nyert idegenben, a következő kettőt viszont a Carolina húzta be, mindkét esetben hosszabbítás után.

A negyedik meccsen közel negyedóráig nem volt gól, utána viszont három is. Előbb Sebastian Aho talált be emberelőnyt követően, aztán Jordal Staal szerzett gólt a kapus lábai között, végül egy ellentámadás végén Logan Stankoven is a kapuba talált, így két perc 47 másodperc alatt háromgólos előnyt szerzett a Hurricanes. A második harmad nem hozott újabb gólt, és sokáig a harmadik sem, amelyben 19 lövése volta  vendégeknek és mindössze három a hazaiaknak. Aztán két perccel a mérkőzés vége előtt Andrej Svecsnikov üres kapus találata beállította a végeredményt. 0–4

A négy gólszerző mellett az egyaránt két-két gólpasszig jutó Shayne Gostisbehere és Nikolaj Ehlers is remek teljesítményt nyújtott, míg Jakub Dobes 39 védéssel őrizte kapuját. A Hurricanes egy győzelemre került ahhoz, hogy 2006 után ismét döntőbe jusson.

NHL, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ
4. MÉRKŐZÉS
Montreal Canadiens–Carolina Hurricanes 0–4 (0–3, 0–0, 0–1)
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–1 a Hurricanes javára.


 

 

