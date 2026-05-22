NHL: ebből nem lesz Hurricanes-söprés, a Montreal elvette riválisa hetek óta tartó veretlenségét

K. Zs.
2026.05.22. 07:01
Juraj Slafkovsky két góllal és egy assziszttal vette ki a részét a Canadiens győzelméből (Fotó: Getty Images)
Meglepetéssel kezdődött meg a Keleti főcsoport döntője az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban (MHL) magyar idő szerint péntekre virradóra: a Montreal Canadiens 6–2-re győzött az idei rájátszásban eddig veretlen Carolina Hurricanes vendégeként.

A Carolina úgy kezdett, ahogyan az előző két ellenfelét (Ottawa, Philadelphia) kisöprő csapathoz illik: Seth Jarvis már az első percben megszerezte a vezetést – csakhogy alig telt el néhány másodperc, és Cole Caufield egyenlített!

Ami az első harmad folytatásában történt, az már inkább a Hurricanes elmúlt évekbeli keleti döntőit idézte (18 meccs, 17 vereség…): Phillip Danault, Alexandre Texier és Ivan Gyemidov is gólt ütött, a hétmeccses szériából érkező Montreal három góllal elhúzott, és még csak a 12. percben járt az óra.

Eric Robinson révén a hazaiak hozták a második periódust, de az utolsó harmad megint a helyzeteikkel jobban gazdálkodó kanadaiaké volt: a szlovák Juraj Slafkovsky előbb látványos cselek után ütött gólt – Nick Suzuki már a harmadik asszisztját osztotta ezen az estén, 14 idegenbeli pontja az idei rájátszásban csapatcsúcs –, majd a végjátékban az üres kapuba is betalált.

SLAFKOVSKY ELSŐ GÓLJA

Frederik Andersen 16 lövést védett a hazai kapuban, odaát Jakub Dobes 25-ször hárított; alighanem a szombati folytatásban is neki lesz több dolga.

NHL, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Carolina Hurricanes–Montreal Canadiens 2–6 (1–4, 1–0, 0–2)
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Montreal javára

