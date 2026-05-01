NHL: a Wild és a Ducks is továbbjutott

A Minnesota sikerében főszerepet vállalt a februárban az amerikai válogatottal olimpiai bajnoki címet szerző védő Quinn Hughes, aki csapata első és harmadik gólját szerezte, közben pedig még kiosztott egy gólpasszt is. A Dallas a középső harmadban ugyan fordított, de Hughes passzából Tarasenko egy percen belül egyenlített. A 26 éves bekk második gólja után az 5–2-es végeredményt Matt Boldy állította be két üres kapus góljával az utolsó másfél percben. Ezzel a Minnesota továbbjutott – 2015 óta első alkalommal nyert párharcot a rájátszásban.

Szintén régóta – 2017 óta – nem örülhetett playoffos továbbjutásnak az Anaheim Ducks, miután az Edmonton Oilers ellen a hatodik meccsen győzött – 5–2-re. A meccs az első harmad végére el is dőlt, és ugyan a kétgólos hátrányba került Oilers még szépíteni tudott, de a harmad vége előtt egy emberelőnyt kihasználva a Ducks visszaállította a különbséget, majd a középső játékrész végén előbb az Oilers gólját nem adták meg a játékvezetők, aztán Troy Terry révén betalált a Ducks. A záró harmadban aztán mindkét csapat betalált még egyszer, ezzel pedig véget is ért az Oilers szereplése – az alapszakaszt 48 góllal és 90 gólpasszal, azaz 138 ponttal pontkirályként, záró Connor McDavid 1+5-tel végzett a rájátszásban.

Minnesota Wild–Dallas Stars 5–2

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–2 a Minnesota Wild javára.

Anaheim Ducks–Edmonton Oilers 5–2

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–2 az Anaheim Ducks javára.

