NHL: óriásit hajrázott a Vegas, már kettővel vezet a nyugati döntőben

Ross Colton góljával az alapszakaszgyőztes Colorado megszerezte a vezetést az első harmadban, és mivel két játékrész után is 1–0 volt az állás, érett a győzelem – hiszen az Avalanche ebben az idényben mind a 45 olyan mérkőzését megnyerte, amelyiken negyven perc után vezetett.

Csakhogy ezúttal az a csapat volt az ellenfél, amelyik bár a második legtöbb időt töltötte hátrányban az alapszakaszban (több mint 1965 percet – csak a sereghajtó Vancouver kínlódott ennél is többet), tíz meccset is megfordított a harmadik harmadban, aztán a playoffban további hármat. És most, bár a sérült csapatkapitányra, Mark Stone-ra ezúttal sem számíthatott, megfordította a negyediket is.

IVAN BARBASOV GÓLJÁVAL VETTE ÁT A VEZETÉST A VEGAS

A befejező periódus közepén Jack Eichel egyenlített, alig két perc múlva Ivan Barbasov a vezetést is megszerezte a vendégeknek, aztán a végjátékban az orosz üres kapus góllal állította be a 3–1-es végeredményt. Carter Hart 29 védéssel járult hozzá a győzelemhez, amelynek köszönhetően a Golden Knights 2–0-s összesített vezetéssel várhatja a vasárnapi hazai folytatást.

NHL, RÁJÁTSZÁS

NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ

2. MÉRKŐZÉS

Colorado Avalanche–Vegas Golden Knights 1–3 (1–0, 0–0, 0–3)

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Vegas javára