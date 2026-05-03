NHL: kitart a lendület, a Carolina sima győzelemmel kezdte a rájátszás második körét

A Carolina Hurricanes már az első percekben magához ragadta a kezdeményezést: Logan Stankoven mindössze 91 másodperc elteltével betalált, amikor Mike Reilly lövésébe ért bele a kapu előtt. A 23 éves támadó ezzel történelmet írt, hiszen ő lett a legfiatalabb játékos, aki az NHL rájátszásának első öt mérkőzésén egyaránt gólt tudott szerezni.

A hazaiak fölényét tovább növelte Jackson Blake, aki egy gólt és egy gólpasszt jegyzett, míg Reilly két assziszttal járult hozzá a sikerhez. A Hurricanes ezzel ott folytatta, ahol az előző körben abbahagyta, miután söpréssel búcsúztatta az Ottawa Senatorst.

A Philadelphia Flyers kapusa, Dan Vladar 20 védéssel próbálta tartani a lépést, de csapata támadásban nem tudott áttörést elérni. A párharc második mérkőzését hétfőn rendezik szintén Raleigh-ban.

NHL

RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR

KELETI FŐCSOPORT

Carolina Hurricanes–Philadelphia Flyers 3–0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0