NHL: kitart a lendület, a Carolina sima győzelemmel kezdte a rájátszás második körét

2026.05.03. 10:20
Nem tudták lekövetni Logan Stankoven korongját (Fotó: Getty Images)
A Carolina Hurricanes 3–0-s győzelemmel indította az NHL Keleti főcsoportjának elődöntős párharcát a Philadelphia Flyers ellen magyar idő szerint vasárnap hajnalban. A hazaiak hőse Logan Stankoven volt, aki két gólt szerzett, míg a kapuban Frederik Andersen hibátlan teljesítményt nyújtva kapott gól nélkül zárt.

A Carolina Hurricanes már az első percekben magához ragadta a kezdeményezést: Logan Stankoven mindössze 91 másodperc elteltével betalált, amikor Mike Reilly lövésébe ért bele a kapu előtt. A 23 éves támadó ezzel történelmet írt, hiszen ő lett a legfiatalabb játékos, aki az NHL rájátszásának első öt mérkőzésén egyaránt gólt tudott szerezni.

A hazaiak fölényét tovább növelte Jackson Blake, aki egy gólt és egy gólpasszt jegyzett, míg Reilly két assziszttal járult hozzá a sikerhez. A Hurricanes ezzel ott folytatta, ahol az előző körben abbahagyta, miután söpréssel búcsúztatta az Ottawa Senatorst.

A Philadelphia Flyers kapusa, Dan Vladar 20 védéssel próbálta tartani a lépést, de csapata támadásban nem tudott áttörést elérni. A párharc második mérkőzését hétfőn rendezik szintén Raleigh-ban.

NHL
RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR
KELETI FŐCSOPORT
Carolina Hurricanes–Philadelphia Flyers 3–0
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0

Amerikai sportok
2026.04.19. 13:45

NHL-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Szokás szerint tizenhat csapat vágott neki a Stanley-kupáért zajló playoffnak.

 

