NHL: egyenlített a Tampa, a Boston és a Utah, második meccsét is megnyerte a Colorado

LIGHTNING–CANADIENS 3–2. A mérkőzés 2–2-es rendes játékidő után hosszabbításba torkollott, ahol JJ Moser gólja döntött, így a vesztes első meccs után a Tampa kiegyenlítette a Montreal elleni párharcát. A hazaiak ezzel egy hosszú ideje tartó rossz szériának vetettek véget, hiszen az ezt megelőző hét mérkőzését egyaránt elveszítették a rájátszásban, amikor hosszabbításra került sor.

SABRES–BRUINS 2–4. A gól nélküli első harmad után a Boston egymás után három gólt lőtt a második játékrészben, majd a harmadikban már 4–0-s előnyben volt. A Buffalo ezután felzárkózott, de csak kozmetikázni tudott az eredményen. A mérkőzés hőse a svéd Viktor Arvidsson volt, aki két góllal segítette az összesítésben egyenlítést érő győzelemhez csapatát.

GOLDEN KNIGHTS–MAMMOTH 2–3. Logan Cooley a harmadik harmadban szerzett góljának köszönhetően a Utah idegenben győzött a Vegas ellen, így kiegyenlítette a párharc állását az összesítésben – ez volt egyébként a franchise történetének az első győzelme a rájátszásban, Cooley pedig az NHL történetének legfiatalabb amerikai játékosa lett, aki első két rájátszásbeli mérkőzésén is gólt szerzett.

AVALANCHE–KINGS 2–1. A Los Angeles második mérkőzését is elbukta a Colorado ellen, így nagyon nehéz helyzetbe került a párharcban. Pedig a vendégek nem jártak messze az egyenlítéstől, ugyanis egészen a harmadik harmad hajrájáig vezettek, ekkor azonban a svéd légiós, Gabriel Landeskog kiegyenlített, és hosszabbításra mentette a mérkőzést. A ráadásban pedig Nicolas Roy is betalált, így az Avalanche a párharc második összecsapását is behúzta, és két győzelemre került a továbbjutástól.

NHL, RÁJÁTSZÁS

1. KÖR, 2. MÉRKŐZÉSEK

KELETI FŐCSOPORT

Tamba Bay Lightning–Montreal Canadiens 3–2 – hosszabbítás után

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

Buffalo Sabres–Boston Bruins 2–4

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

NYUGATI FŐCSOPORT

Vegas Golden Knights–Utah Mammoth 2–3

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

Colorado Avalanche–Los Angeles Kings 2–1 – hosszabbítás után

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0