Nemzeti Sportrádió

NHL: egyenlített a Tampa, a Boston és a Utah, második meccsét is megnyerte a Colorado

2026.04.22. 08:42
A Colorado Avalanche két győzelemre került a továbbjutáshoz (Fotó: Getty Images)
Címkék
Colorado Avalanche Utah Mammoth Boston Bruins NHL Tampa Bay Lightning
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszásának 1. körében a Tampa Bay Lightning, a Boston Bruins és a Utah Mammoth kiegyenlítette a párharc állását, míg a Colorado Avalanche második meccsét is behúzta a Los Angeles Kings ellen magyar idő szerint szerdán hajnalban.

LIGHTNING–CANADIENS 3–2. A mérkőzés 2–2-es rendes játékidő után hosszabbításba torkollott, ahol JJ Moser gólja döntött, így a vesztes első meccs után a Tampa kiegyenlítette a Montreal elleni párharcát. A hazaiak ezzel egy hosszú ideje tartó rossz szériának vetettek véget, hiszen az ezt megelőző hét mérkőzését egyaránt elveszítették a rájátszásban, amikor hosszabbításra került sor.

SABRES–BRUINS 2–4. A gól nélküli első harmad után a Boston egymás után három gólt lőtt a második játékrészben, majd a harmadikban már 4–0-s előnyben volt. A Buffalo ezután felzárkózott, de csak kozmetikázni tudott az eredményen. A mérkőzés hőse a svéd Viktor Arvidsson volt, aki két góllal segítette az összesítésben egyenlítést érő győzelemhez csapatát.

GOLDEN KNIGHTS–MAMMOTH 2–3. Logan Cooley a harmadik harmadban szerzett góljának köszönhetően a Utah idegenben győzött a Vegas ellen, így kiegyenlítette a párharc állását az összesítésben – ez volt egyébként a franchise történetének az első győzelme a rájátszásban, Cooley pedig az NHL történetének legfiatalabb amerikai játékosa lett, aki első két rájátszásbeli mérkőzésén is gólt szerzett. 

AVALANCHE–KINGS 2–1. A Los Angeles második mérkőzését is elbukta a Colorado ellen, így nagyon nehéz helyzetbe került a párharcban. Pedig a vendégek nem jártak messze az egyenlítéstől, ugyanis egészen a harmadik harmad hajrájáig vezettek, ekkor azonban a svéd légiós, Gabriel Landeskog kiegyenlített, és hosszabbításra mentette a mérkőzést. A ráadásban pedig Nicolas Roy is betalált, így az Avalanche a párharc második összecsapását is behúzta, és két győzelemre került a továbbjutástól.  

NHL, RÁJÁTSZÁS
1. KÖR, 2. MÉRKŐZÉSEK
KELETI FŐCSOPORT
Tamba Bay Lightning–Montreal Canadiens 3–2 hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1
Buffalo Sabres–Boston Bruins 2–4
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1
NYUGATI FŐCSOPORT
Vegas Golden Knights–Utah Mammoth 2–3
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1
Colorado Avalanche–Los Angeles Kings 2–1 hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0

 

