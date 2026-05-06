Nemzeti Sportrádió

NHL: MacKinnon nagy estéje után került kétmeccses előnybe a Colorado

T. Z.T. Z.
2026.05.06. 08:25
null
A Colorado nagy lépést tett a továbbjutás felé (Fotó: Getty Images)
Címkék
NHL Minnesota Wild Colorado Avalanache
Az észak-amerikai profi jégkoringliga (NHL) rájátszásának második fordulójában a Colorado Avalanche 5–2-re legyőzte a Minnesota Wildot magyar idő szerint szerdán hajnalban, így összesítésben már 2–0-ra vezet.

A mérkőzés hőse egyértelműen Nathan MacKinnon volt, aki a gólja mellett két gólpasszt is kiosztott a találkozón.

A párharc harmadik mérkőzését május 9-én rendezik Minnesotában.

NHL
RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR
NYUGATI FŐCSOPORT
Colorado Avalanche–Minnesota Wild 5–2
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0

 

NHL Minnesota Wild Colorado Avalanache
Legfrissebb hírek

NHL: a ráadásban csikarta ki párharca második sikerét a Hurricanes, győzelemmel kezdett a Vegas is a második körben

Amerikai sportok
Tegnap, 7:58

NHL: kilenc lövés is elég volt a Montreal továbbjutásához

Amerikai sportok
2026.05.04. 07:26

NHL: kitart a lendület, a Carolina sima győzelemmel kezdte a rájátszás második körét

Amerikai sportok
2026.05.03. 10:20

NHL: tizenkilenc év után újra párharcot nyert a rájátszásban a Buffalo

Amerikai sportok
2026.05.02. 09:21

Távozott a Seattle Krakentől az NHL történetének első női edzője

Jégkorong
2026.05.01. 14:00

NHL: a Wild és a Ducks is továbbjutott

Amerikai sportok
2026.05.01. 08:23

A Pittsburgh elleni negyedik sikerével továbbjutott a Philadelphia az NHL-ben

Amerikai sportok
2026.04.30. 09:00

NHL: a Boston és az Edmonton is megtartotta továbbjutási esélyét

Amerikai sportok
2026.04.29. 07:30
Ezek is érdekelhetik