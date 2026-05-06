NHL: MacKinnon nagy estéje után került kétmeccses előnybe a Colorado
Az észak-amerikai profi jégkoringliga (NHL) rájátszásának második fordulójában a Colorado Avalanche 5–2-re legyőzte a Minnesota Wildot magyar idő szerint szerdán hajnalban, így összesítésben már 2–0-ra vezet.
A mérkőzés hőse egyértelműen Nathan MacKinnon volt, aki a gólja mellett két gólpasszt is kiosztott a találkozón.
A párharc harmadik mérkőzését május 9-én rendezik Minnesotában.
NHL
RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR
NYUGATI FŐCSOPORT
Colorado Avalanche–Minnesota Wild 5–2
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0
