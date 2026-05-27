Söprés nyugaton, a Golden Knights az NHL első döntőse
A Vegas Golden Knights 2–1-re nyert a Colorado Avalanche ellen hazai pályán, így söpréssel húzta be a Nyugati Főcsoport döntőjét az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) magyar idő szerint szerda hajnalban. A nevadai együttes ezzel elsőként jutott be a sorozat döntőjébe.
A párharc lezárására hajtó Golden Knights domináns játékkal rukkolt elő saját közönsége előtt, s előbb az első harmad elején (Mark Stone volt eredményes), majd a harmadik hajrájában (Cole Smith révén) is gólt szerzett. A párharcban maradásért küzdő Avalanche ezután ugyan még szépíteni tudott Gabriel Landeskog találatával, de feltámadásra nem került sor – a nevadaiak meggyőző produkcióval jutottak a nagydöntőbe, ahol a Carolina Hurricanes–Montréal Canadiens párharc győztesével csatáznak majd a Stanley-kupáért.
NHL, RÁJÁTSZÁS
NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ
3. MÉRKŐZÉS
Vegas Golden Knights–Colorado Avalanche 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)
Az egyi fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–0 a Golden Knights javára.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik