Söprés nyugaton, a Golden Knights az NHL első döntőse

A párharc lezárására hajtó Golden Knights domináns játékkal rukkolt elő saját közönsége előtt, s előbb az első harmad elején (Mark Stone volt eredményes), majd a harmadik hajrájában (Cole Smith révén) is gólt szerzett. A párharcban maradásért küzdő Avalanche ezután ugyan még szépíteni tudott Gabriel Landeskog találatával, de feltámadásra nem került sor – a nevadaiak meggyőző produkcióval jutottak a nagydöntőbe, ahol a Carolina Hurricanes–Montréal Canadiens párharc győztesével csatáznak majd a Stanley-kupáért.

NHL, RÁJÁTSZÁS

NYUGATI FŐCSOPORT, DÖNTŐ

3. MÉRKŐZÉS

Vegas Golden Knights–Colorado Avalanche 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

Az egyi fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–0 a Golden Knights javára.