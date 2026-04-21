NHL: óriási csatát nyert meg a Carolina, és második győzelmével kis ligatörténelmet írt

HURRICANES–SENATORS 3–2. Logan Stankoven és Sebastian Aho góljával 2–0-ra vezetett a Carolina, de Drake Batherson és Dylan Cozens révén visszajött az Ottawa a második harmad végére, és onnantól fogva két játékrészen keresztül nem esett gól. Pontosabban egy igen, az első ráadásban a hazaiaktól Mark Jankowski a kapuba talált, de a videós tanulmányozás után kiderült, leshelyzet állt elő a támadás során. Addigra már volt egy kihagyott büntetője is a Carolinának, Linus Ullmark hárította Jordan Martinook kísérletét. Jöhetett a második hosszabbítás, amelynek 14. percében aztán Martinook már megnyerte kettejük párharcát, akcióból, Nikolaj Ehlers passzából bevágta a korongot a kapuba, csapatát győzelemhez, összesítésben pedig 2–0-s vezetéshez juttatva. Ullmark 43 védéssel zárt, odaát Frederik Andersen 37 lövést védett. A liga történetében a Hurricanes az első csapat, amelyik egymás után a hatodik idényében kezdte 2–0-val az első olyan párharcát, amelyből négy győzelemmel lehet továbbjutni (1985–1986-os idényben, a rájátszás első körében még három győzelemmel lehetett továbbjutni).

PENGUINS–FLYERS 0–3. Gól nélküli első harmad után a 19 éves Porter Martone szerezte meg a vezetést a vendégeknek, amivel egyben gondoskodott arról, hogy immár a Philadelphiának is legyen olyan tinédzser jégkorongozója, aki élete első és második rájátszásbeli mérkőzésén is gólt ütött. Garnet Hathaway emberhátrányban ütötte a második gólt, Luke Glendening üres kapus találattal tette biztossá a vengégsikert az utolsó harmad hajrájában. Dan Vladar 27 védéssel vette el fokozatosan a pittsburghiek játékkedvét.

STARS–WILD 4–2. Az első harmadban Brock Faber révén egyenlített a Wild, és bár Faber később is ütött egy gólt, az már csak a szépítésre volt elég, a minnesotaiak nem tudtak másodszor is meglepetést szerezni. Volt kétgólos játékosa a hazai csapatnak is, Wyatt Johnston az első és a harmadik periódusban is a kapuba talált, duplájával főszerepet vállalt abban, hogy a Stars kiegyenlítse a párharcot.

OILERS–DUCKS 4–3. Remek második harmadával, Troy Terry két góljára és egy asszisztjára alapozva fordított kétgólos hátrányból az anaheimi csapat, a győzelem azonban Edmontonban maradt. Jason Dickinson a harmadik játékrész derekán egyenlített, Kasperi Kapanen az utolsó két percre fordulva ütötte be második gólját, amellyel csapata 4–3-ra nyert.

NHL, RÁJÁTSZÁS

1. KÖR, 1-2. MÉRKŐZÉSEK

KELETI FŐCSOPORT

Pittsburgh Penguins–Philadelphia Flyers 0–3

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 0–2

Carolina Hurricanes–Ottawa Senators 3–2 – kétszeri hosszabbítás után

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0

NYUGATI FŐCSOPORT

Dallas Stars–Minnesota Wild 4–2

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

Edmonton Oilers–Anaheim Ducks 4–3

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0

A JÁTÉKNAP ÖSSZES GÓLJA: