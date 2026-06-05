Marco Rossi a bravúrokat bemutató Yaakobishvili Áront és a hibája után stabilan játszó Osváth Attilát is megdicsérte

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi szerint egyértelműen látszott, hogy csapata a 65. percet követően gyengébben futballozott, és az önbizalmából is veszített.

„Igaz, hogy hogy voltak még helyzeteink, amiket kihasználhattunk volna, de két olyan kontrát is engedtünk az ellenfélnek, amelyek során, ha Yaakobishvili Áron nem lett volna ennyire üres, gólokat kaptunk volna. Még korai azt gondolni, hogy minden játékosunk csereszabatos. Ha két-három játékost lecserélünk, meglátszik a játékunkon. Csinger Márk most mutatkozott be. Egészen más ötvenezer néző előtt a hazádat képviselni, mintha az NB I-ben lépnél pályára. Ő és Szűcs Kornél is remekül játszott.”

A szövetségi kapitány elmondta, a mostani felkészülési mérkőzések azt a célt szolgálják, hogy lássák, a játékosaik milyen szinten vannak, és miben fejlődtek. Elárulta: különösen a fiatal játékosok teljesítményét szeretnék fejleszteni, akik „lelkesedést hoztak” a válogatottba. Rossi azt is kijelentette: a kazahok ellen is szeretne újoncot avatni.

A mérkőzés 4. percben Osváth Attila csúnyán rácsúszott Naatan Skyttä-re. A VAR egy ideig azt is vizsgálta, hogy nem ér-e kiállítást a szabálytalanság, ám a ferencvárosi jobbhátvéd megúszta sárga lappal.

„Ezek olyan helyzetek, amelyek bármikor megeshetnek és meghatározhatják a mérkőzés képét. A hibáját követően szépen játszotta le az első félidőt, nem követett el több szabálytalanságot. A félidőben két okból cseréltem le: egyrészt, volt már sárga lapja, másrészt Szűcs Kornélt is ki akartam próbálni a posztján. Nem lehet megjósolni, mikor kerülhetünk nehéz helyzetbe: ha négy perc után kaptunk volna egy pirosat, minden bonyolultabb lett volna” – mondta el a kapitány a Nemzeti Sport kérdésére.

„A meccs legnagyobb tanulsága, hogy rátermettebb módon kell olvasnunk a játékhelyzeteket. 2–1-re nyertünk, de nem szabad megengedjük az ellenfélnek, hogy három ennyire veszélyes kontratámadást vezessen ellenünk. Ki kell tartanunk a meccs végéig. Nem lehet, hogy menet közben elfelejtjük a játékelemeinket. A meccs végén öt percen át emberelőnyben voltunk, mégsem tudtuk megtartani a labdát” – emelte ki Rossi, aki Szoboszlai Dominik játékára is kitért.

„Görcsei voltak, a fáradtság jeleit mutatta. De ő hozzászokott ahhoz, hogy négy nap alatt regenerálódnia kell. Terveink szerint Kazahsztán ellen kezdeni fog, de lehet, hogy hatvan perc után lecseréljük. Fontos, hogy nyerjünk. Szeretnék olyan posztokon is megnézni játékosokat, amelyeken még nem néztünk meg.”

A finnek szövetségi kapitánya, Jacob Friis így látta a meccset:

„Kiegyenlített mérkőzést játszottunk, szükségtelen vereségbe szaladtunk bele. Az első félidőben, amiben a magyarok jobbak voltak, azok a beadások és a pontrúgások. A szögleteknél is jobban oda kellett volna figyelnünk. A második játékrészben a játékosaim jó munkát végeztek annak érdekében, hogy ledolgozzák a hátrányukat. Természetesen a győzelem a legfontosabb mindig, de fontos azt is látni, hogy az eredmény ellenére merre tart a mi fiatal csapatunk.”

A Nemzeti Sport kérdésére a finn kapitány elmondta, csapatából a cseréi játszottak a legjobban, akik lendületet vittek a játékba.

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VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–FINNORSZÁG 2–1 (2–0)

Budapest, Puskás Aréna, 53 148 néző. Vezette: Ante Culina (Kristijan Novosel, Dario Kolarevic) – horvátok

MAGYARORSZÁG: Szappanos (Yaakobishvili Á., 64.) – Osváth (Szűcs K., a szünetben), Orbán, Csinger, Kerkez (Nagy Zs., 80.) – Schäfer, Vitális (Szűcs T., 64.) – Sallai (Lukács D., 72.), Tóth A. (Redzic, a szünetben), Szoboszlai – Varga B. (Kovács B., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

FINNORSZÁG: Hrádecky (Joronen, 81.) – Skyttä (Jukkola, 66.), Koski, T. Miettinen (Alho, 81.) – Mahuta (Tenho, 57.), Suhonen (Väänänen, 57.), Marhiev (Pyyhtiä, 81.), Walta, Jansson – Hakans (Antman, 57.), Pohjanpalo (Keskinen, 66.). Szövetségi kapitány: Jacob Friis

Gólszerző: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)