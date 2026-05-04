NHL: kilenc lövés is elég volt a Montreal továbbjutásához

2026.05.04. 07:26
Jakub Dobes joggal ünnepelhet, 28 védéssel segítette a Montrealt (Fotó: Getty Images)
A Montreal Canadiens 2–1-re verte a Tampa Bay Lightning csapatát az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) rájátszásának első körében, a hetedik mérkőzésen, így továbbjutott. A Minnesota sem állíthatta meg a Coloradót.

A Tampa–Montreal mérkőzéssel zárult le a rájátszás első köre, a Canadiens idegenben harcolta ki a továbbjutást, és készülhet a Buffalo Sabres ellen.

A kanadaiak Nick Suzuki révén szereztek vezetést az első harmad végén, ezt ugyan Dominic James kiegyenlítette, de a harmadik harmadban Alex Newhook találatára már nem jött válasz.  A Montreal úgy nyerte meg a mérkőzést, hogy az egész meccsen kilencszer találta el a kaput, a második harmadban például egyszer sem.

„Kilenc vagy tíz lövésünk volt, nem? Úgy érzem, a Tampa ezen az estén többet érdemelt volna, de ugyanez volt érvényes ránk a hatodik meccsen” – értékelt a továbbjutás után Martin St. Louis, a Montreal vezetőedzője. Jakub Dobes azonban elvette ezt a lehetőséget a Tampától, 28 védéssel segítette a kanadaiakat.

A Tampa sorozatban negyedszer esett ki a rájátszás első körében, míg a Canadiens 2021 után nyert újra párharcot a rájátszás első körében.

A Colorado Avalanche az első körben söpréssel búcsúztatta a Los Angeles Kings csapatát, és a denveriek a második fordulóban sem lassítottak, gólzáporos mérkőzésen verték meg a Minnesotát.

Bő 13 perc után úgy tűnt, sima lehet ez a mérkőzés, hiszen az Avalanche háromgólos előnyre tett szert, de a harmad végéig a Wild feljött egy gólra. Sőt, a vendégek a második harmadban 4–2-es hátrányból 12 perc alatt fordítottak, a záró 20 percben azonban Cale Makar duplázott, és az ő vezérletével négyet ütött a Colorado.

Devon Toews egy góllal és három gólpasszal, míg Nathan MacKinnon egy góllal és két gólpasszal vette ki a részét a sikerből.

NHL
RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR
NYUGATI FŐCSOPORT
Colorado Avalanche–Minnesota Wild 9–6
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Colorado javára

RÁJÁTSZÁS, 1. KÖR
KELETI FŐCSOPORT
Tampa Bay Lightning–Montreal Canadiens 1–2
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–3 a Montreal javára

 

 

