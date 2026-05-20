A 2026-OS LABDARÚGÓ-VB KERETEI

A-CSOPORT

A MEXIKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Javier Aguirre

A DÉL-AFRIKAI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)

A DÉL-KOREAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Cso Hjon U (Ulszan), Kim Szung Gju (FC Tokió – Japán), Szong Bom Gun (Csonbuk Motors)

Védők: Kim Min Dzse (Bayern München – Németország), Csho Ju Min (Sardzsah FC – Arab Emírségek), I Han Bom (Midtjylland – Dánia), Kim The Hjon (Kasima Antlers – Japán), Pak Csin Szop (Csöcsiang FC – Kína), I Ki Hjok (Gangvon FC), I The Szok (Austria Wien – Ausztria), Szol Jung U (Crvena zvezda – Szerbia), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach – Németország), Kim Mun Hvan (Tedzson Citizen)

Középpályások: Jang Hjon Dzsun (Celtic – Skócia), Pek Szung Ho (Birmingham City – Anglia), Hvang In Bom (Feyenoord – Hollandia), Kim Dzsin Gju (Csonbuk Motors), Pe Dzsun Ho (Stoke City – Anglia), Om Dzsi Szong (Swansea City – Anglia/Wales), Hvang Hi Cshan (Wolverhampton Wanderers – Anglia), I Dong Gjong (Ulszan), I Dzse Szong (Mainz – Németország), I Kang In (Paris Saint-Germain – Franciaország)

Támadók: O Hjon Gju (Besiktas – Törökország), Szon Hung Min (Los Angeles FC – Egyesült Államok), Cso Kju Szong (Midtylland – Dánia)

Szövetségi kapitány: Hong Mjong Bo

A CSEH VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

B-CSOPORT

A KANADAI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Jesse Marsch (amerikai)

A BOSNYÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Nikola Vasilj (St. Pauli – Németország), Martin Zlomislic (HNK Rijeka – Horvátország), Osman Hadzikic (Slaven Belupo – Horvátország)

Védők: Sead Kolasinac (Atalanta – Olaszország), Amar Dedic (Benfica – Portugália), Nihad Mujakic (Gaziantep – Törökország), Nikola Katic (Schalke 04 – Németország), Tarik Muharemovic (Sassuolo – Olaszország), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka – Horvátország), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria – Olaszország), Nidal Celik (Lens – Franciaország)

Középpályások: Amir Hadziahmetovic (Hull City – Anglia), Ivan Sunjic (Pafosz – Ciprus), Ivan Basic (Asztana – Kazahsztán), Dzenis Burnic (Karlsruher SC – Németország), Ermin Mahmic (Slovan Liberec – Csehország), Benjamin Tahirovic (Bröndby – Dánia), Amar Memic (Viktoria Plzen – Csehország), Armin Gigovic (Young Boys – Svájc), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg – Ausztria), Esmir Bajraktarevic (PSV – Hollandia)

Támadók: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart – Németország), Jovo Lukic (Universitatea Cluj – Románia), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok – Lengyelország), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach – Németország), Edin Dzeko (Schalke 04 – Németország)

Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

A KATARI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui (spanyol)

A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Murat Yakin

C-CSOPORT

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Weverton (Gremio)

Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus – Olaszország), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG – Franciaország), Wesley (Roma – Olaszország)

Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: Endrick (Lyon – Franciaország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

A HAITI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Josue Duverger (Cosmos Koblenz – Németország), Alexandre Pierre (Sochaux – Franciaország), Johny Placide (Bastia – Franciaország)

Védők: Ricardo Ade (LDU Quito – Ecuador), Carlens Arcus (Angers – Franciaország), Hannes Delcroix (Lugano – Svájc), Jean-Kevin Duverne (Gent – Belgium), Martin Experience (Nancy – Franciaország), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC – Egyesült Államok), Wilguens Paugain (Zulte Waregem – Belgium), Keeto Thermoncy (Young Boys – Svájc)

Középpályások: Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Leverton Pierre (Vizela – Portugália), Woodensky Pierre (Violette), Carl Sainte (El Paso Locomotive FC – Egyesült Államok), Dominique Simon (Tatran Presov – Szlovákia)

Támadók: Josue Casimir (Auxerre – Franciaország), Louicius Deedson (FC Dallas – Egyesült Államok), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC – Kanada), Yassin Fortune (Vizela – Portugália), Wilson Isidor (Sunderland – Anglia), Lenny Joseph (Ferencvárosi TC), Duckens Nazon (Eszteglal – Irán), Frantzdy Pierrot (Rizespor – Törökország), Ruben Providence (Almere City – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Sébastien Migné (francia)

A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), Liam Kelly (Rangers FC)

Védők: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Aaron Hickey (Brentford – Anglia), Dom Hyam (Wrexham – Wales/angol Championship), Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), Nathan Patterson (Everton – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool – Anglia), John Souttar (Rangers FC), Kieran Tierney (Celtic)

Középpályások: Ryan Christie (Bournemouth – Anglia), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), Ben Gannon-Doak (Bournemouth – Anglia), Billy Gilmour (Napoli – Olaszország), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Napoli – Olaszország)

Csatárok: Ché Adams (Torino – Olaszország), Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), George Hirst (Ipswich Town – Anglia), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke

D-CSOPORT

AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)

A PARAGUAYI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)

AZ AUSZTRÁL VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Tony Popovich

A TÖRÖK VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)

E-CSOPORT

A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

A CURACAÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Tyrick Bodak (SC Telstar – Hollandia), Trevor Doornbusch (VVV Venlo – Hollandia), Eloy Room (Miami FC – Egyesült Államok)

Védők: Riechedly Bazoer (Konyaspor – Törökország), Joshua Brenet (Kayserispor – Törökország), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk – Hollandia), Sherel Floranus (PEC Zwolle – Hollandia), Deveron Fonville (NEC Nijmegen – Hollandia), Jurien Gaari (Abha FC – Szaúd-Arábia), Armando Obispo (PSV Eindhoven – Hollandia), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam – Hollandia)

Középpályások: Juninho Bacuna (Volendam – Hollandia), Leandro Bacuna (Igdir – Törökország), Livano Comenencia (FC Zürich – Svájc), Kevin Felida (Den Bosch – Hollandia), Ar’Jany Martha (Rotherham United – Anglia), Tyrese Noslin (SC Telstar – Hollandia), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk – Hollandia)

Támadók: Jeremy Antonisse (AE Kifiszia – Görögország), Tahith Chong (Sheffield United – Anglia), Kenji Gorre (Maccabi Haifa – Izrael), Sontje Hansen (Middlesbrough – Anglia), Gervane Kastaneer (Terengganu FC – Malajzia), Brandley Kuwas (Volendam – Hollandia), Jürgen Locadia (Miami FC – Egyesült Államok), Jearl Margaritha (Beveren – Belgium)

Szövetségi kapitány: Dick Advocaat (holland)

AZ ELEFÁNTCSONTPARTI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Yahia Fofana (Rizespor – Törökország), Mohamed Koné (Charleroi – Belgium), Alban Lafont (Panathinaikosz – Görögország)

Védők: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Clément Akpa (AJ Auxerre – Franciaország), Ousmane Diomandé (Sporting CP – Portugália), Guéla Doué (Strasbourg – Franciaország), Ghislain Konan (Gil Vicente – Portugália), Odilon Kossonou (Atalanta – Olaszország), Evan Ndicka (AS Roma – Olaszország), Wilfried Singo (Galatasaray – Törökország)

Középpályások: Seko Fofana (Rennes – Franciaország), Parfait Guiagon (Charleroi – Belgium), Franck Kessié (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Christ Oulai (Trabzonspor – Törökország), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest – Anglia), Jean-Michaël Seri (NK Maribor – Szlovénia)

Támadók: Simon Adingra (AS Monaco – Franciaország), Ange-Yoan Bonny (Internazionale – Olaszország), Amad Diallo (Manchester United – Anglia), Oumar Diakité (Cercle Bruges – Belgium), Yan Diomandé (RB Leipzig – Németország), Evann Guessand (Aston Villa – Anglia), Nicolas Pépé (Villarreal – Spanyolország), Bazoumana Touré (Hoffenheim – Németország), Elye Wahi (Nice – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Emerse Faé

AZ ECUADORI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece (argentin)

F-CSOPORT

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország)

Védők: Itakura Ko (Ajax – Hollandia), Ito Hiroki (Bayern München – Németország), Nagatomo Juto (FC Tokio), Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)

Középpályások: ⁠Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), Endo Vataru (Liverpool – Anglia), ​Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), Nakamura Keito (Reims – Franciaország), Szano Kaisu (Mainz – Németország), Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)

Támadók: Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), Maeda Daizen (Celtic – Skócia), ​Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime​

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Viktor Johansson (Stoke City – Anglia), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County – Anglia)

Védők: Hjalmar Ekdal (Burnley – Anglia), Gabriel Gudmundsson (Leeds United – Anglia), Isak Hien (Atalanta – Olaszország), Emil Holm (Juventus – Olaszország), Gustaf Lagerbielke (Braga – Portugália), Victor Lindelöf (Aston Villa – Anglia), Erik Smith (St. Pauli – Németország), Carl Starfelt (Celta Vigo – Spanyolország), Elliot Stroud (Mjällby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund – Németország)

Középpályások: Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion – Anglia), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur – Anglia), Jesper Karlström (Udinese – Olaszország), Mattias Svanberg (Wolfsburg – Németország), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise – Belgium)

Támadók: Taha Ali (Malmö – Svédország), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel – Németország), Anthony Elanga (Newcastle United – Anglia), Viktor Gyökeres (Arsenal – Anglia), Alexander Isak (Liverpool FC – Anglia), Gustaf Nilsson (FC Bruges – Belgium), Benjamin Nygren (Celtic – Skócia), Ken Sema (Pafosz – Ciprus)

Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)

A TUNÉZIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Ajmen Dahmen (Szfakszien), Szabri Ben Hasszin (ES Szahel), Abdelmuhib Samah (Club Africain)

Védők: Montasszar Talbi (Lorient – Franciaország), Dylan Bronn (Servette – Svájc), Omar Rekik (Maribor – Szlovénia), Jan Valeri (Young Boys – Svájc), Ali Abdi (Nice – Franciaország), Mutaz Neffati (Norrköping – Svédország), Rajed Sihavi (Monasztir), Adem Arusz (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Eljesz Szhiri (Eintracht Frankfurt – Németország), Hannibal Medzsbri (Burnley – Anglia), Amin Ben Hamida (Espérance), Anisz Ben Szliman (Norwich City – Anglia), Mohamed Belhadzs Mahmud (Lugano – Svájc), Rani Hedira (Union Berlin – Németország), Murtada Ben Uanesz (Kasimpasa – Törökország)

Támadók: Eljesz Asuri (FC Köbenhavn – Dánia), Iszmael Garbi (Augsburg – Németország), Eljesz Szad (Hannover – Németország), Szebasztian Tunekti (Celtic – Skócia), Firasz Sauat (Club Africain), Halil Ajari (Paris Saint-Germain – Franciaország), Hazem Maszturi (Dinamo Mahacskala – Oroszország), Rajan Ellumi (Vancouver Whitecaps – Egyesült Államok)

Szövetségi kapitány: Sabri Lamouchi (francia)

G-CSOPORT

A BELGA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), Senne Lammens (Manchester United – Anglia), Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)

Védők: Timothy Castagne (Fulham – Anglia), Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), Maxim De Cuyper (Brighton – Anglia), Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille – Franciaország), Nathan Ngoy (Lille – Franciaország), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Franciaország)

Középpályások: Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), Amadou Onana (Aston Villa – Anglia), Nicolas Raskin (Glasgow Rangers – Skócia), Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona – Spanyolország)

Támadók: Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország), Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), Leandro Trossard (Arsenal – Anglia)

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

AZ EGYIPTOMI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

AZ IRÁNI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Amir Ghalenoei

AZ ÚJ-ZÉLANDI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Max Crocombe (Millwall – Anglia), Alex Paulsen (Lechia Gdansk – Lengyelország), Michael Woud (Auckland FC)

Védők: Tim Payne (Wellington Phoenix – Ausztrália), Francis De Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest – Anglia), Michael Boxall (Minnesota United – Egyesült Államok), Liberato Cacace (Wrexham – Anglia), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers – Egyesült Államok), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town – Anglia)

Középpályások: Joe Bell (Viking – Norvégia), Matt Garbett (Peterborough United – Anglia), Marko Stamenic (Swansea City – Anglia), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix – Ausztrália), Alex Rufer (Wellington Phoenix – Ausztrália), Ben Old (Saint-Étienne – Franciaország), Callum McCowatt (Silkeborg – Dánia), Ryan Thomas (Zwolle – Hollandia), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets – Ausztrália)

Támadók: Chris Wood (Nottingham Forest – Anglia), Eli Just (Motherwell – Skócia), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers – Ausztrália), Ben Waine (Port Vale – Anglia), Jesse Randall (Auckland FC)

Szövetségi kapitány: Darren Bazeley (angol)

H-CSOPORT

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

A ZÖLD-FOKI-SZIGETEKI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Carlos dos Santos (San Diego – Egyesült Államok), Marcio Rosa (Montana 1921 – Bulgária), Vozinha (Chaves – Portugália)

Védők: Sidny Cabral (Benfica – Portugália), Diney Borges (al-Bataeh – Egyesült Arab Emírségek), Logan Costa (Villarreal – Spanyolország), Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Írország), Steven Moreira (Columbus Crew – Egyesült Államok), Wagner Pina (Trabzonspor – Törökország), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki – Finnország), Stopira (Torreense – Portugália)

Középpályások: Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes – Portugállia), Deroy Duarte (Ludogorec – Bulgária), Laros Duarte (Puskás Akadémia – Magyraország), Joao Paulo Fernandes (Otelul Galati – Románia), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Hollandia), Kevin Pina (FK Krasznodar – Oroszország), Yannick Semedo (Farense – Portugália)

Támadók: Gilson Benchimol (Akron Togliatti – Oroszország), Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugália), Dailon Livramento (Casa Pia – Portugália), Ryan Mendes (Igdir – Törökország), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir – Törökország), Garry Rodrigues (Apollon Limasszol – Ciprus), Willy Semedo (Omonia Nicosia – Ciprus), Helio Varela (Makkabi Tel-Aviv – Izrael)

Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito

A SZAÚDI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz (görög)

AZ URUGUAYI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa (argentin)

I-CSOPORT

A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Védők: Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), Malo Gusto (Chelsea – Anglia), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), Jules Koundé (Barcelona – Spanyolország), Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), William Saliba (Arsenal – Anglia), Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), Manu Koné (AS Roma – Olaszország), Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), Michael Olise (Bayern München – Németország), Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Pepe Thiaw

AZ IRAKI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)

A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

J-CSOPORT

AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

AZ ALGÉRIAI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)

AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)

Védők: David Affengruber (Elche – Spanyolország), David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), Phillipp Mwene (Mainz – Németország), Stefan Posch (Mainz – Németország), Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)

Középpályások: Christoph Baumgartner (RB Leipzig – Németország), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), Florian Grillitsch (Braga – Portugália), Konrad Laimer (Bayern München – Németország), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), Paul Wanner (PSV Eindhoven – Hollandia), Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), Sasa Kalajdzic (LASK)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

A JORDÁN VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Dzsamal Szellami (marokkói)

K-CSOPORT

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton – Anglia), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi – Törökország) – tartalék

Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/Barcelona – Spanyolország), Nuno Mendes (PSG – Franciaország), Goncalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), Rúben Dias (Manchester City – Anglia), Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), Joao Neves (PSG – Franciaország), Vitinha (PSG – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr –Szaúd-Arábia).

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Timothy Fayulu (Noa – Örményország), Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)

Védők: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), Joris Kayembe (Genk – Belgium), Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), Rocky Bushiri (Hibernian – Skócia), Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)

Középpályások: Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), Edo Kayembe (Watford – Anglia), Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország)

Támadók: Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)

AZ ÜZBÉG VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)

A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)

L-CSOPORT

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

A HORVÁT VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Köbenhavn – Dánia), Ivor Pandur (Hull City – Anglia)

Védők: Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), Duje Caleta-Car (Real Sociedad – Spanyolország), Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), Josip Stanisic (Bayern München – Németország), Marin Pongracic (Fiorentina – Olaszország), Martin Erlic (Midtjylland – Dánia), Luka Vuskovic (Hamburg – Németország)

Középpályások: Luka Modric (Milan – Olaszország), Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), Luka Sucic (Real Sociedad – Spanyolország), Martin Baturina (Como – Olaszország), Kristijan Jakic (Augsburg – Németország), Petar Sucic (Inter – Olaszország), Nikola Moro (Bologna – Olaszország), Toni Fruk (Rijeka)

Támadók: Ivan Perisic (PSV Eindhoven – Hollandia), Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), Marco Pasalic (Orlando City – Egyesült Államok), Petar Musa (Dallas – Egyesült Államok), Igor Matanovic (Freiburg – Németország)

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

A GHÁNAI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)

A PANAMAI VÁLOGATOTT KERETE

Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)