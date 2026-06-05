Nemzeti Sportrádió

„Hibrid autóknak nem kellene versenyezniük” – Alonso kifakadt Monacóban

H. L.H. L.
2026.06.05. 21:28
Alonso egyáltalán nem elégedett a mostani autókkal (Fotó: AFP)
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szabadedzés F1 Monacói Nagydíj Aston Martin Fernando Alonso Formula–1
A Formula–1-es Aston Martin spanyol pilótája, Fernando Alonso egyáltalán nem kedveli a jelenkori versenygépeket. Szerinte a hibrid autóknak egyszerűen nem szabadna versenyezniük.

A versenyzők közül Fernando Alonso az egyik legnagyobb kritikusa a jelenlegi szabályrendszernek. A kétszeres világbajnok egyáltalán nem elégedett az új generációs autókkal, és a Monacói Nagydíj pénteki edzésnapján újra kifakad: „Ez valószínűleg a legrosszabb generációs autó, amit valaha vezettem Monacóban. Az, ahogyan fékezéssel, a gázpedál felengedésével, és hasonló manőverekkel töltjük az akkumulátort, eléggé kiszámíthatatlanná teszi a motorfék működését. Néha kevesebb a fékerő, néha tolóerő lesz belőle, néha pedig egyáltalán nincs jelen. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor nem tudod tovább tölteni, mert egyszerűen tele van. Ilyenkor nincs motorfék, olyan, mintha tolná a kocsit.”

Ez a szabályok miatt van. A hibrid autóknak nem kellene versenyezniük. Ennyire egyszerű.


 

A különleges autófényezést használó Aston Martin Monte-Carlóban is a mezőny végén kezdett, Alonso mindkét alkalommal huszadikként zárt, s hátránya mindkét gyakorláson meghaladt a két másodpercet. A spanyol pilóta ráadásul a nyitányon a falat is lesúrolta a Nouvelle sikánhoz menet, és megrongálta az első szárnyát. Az eset miatt piros zászló is előkerült, ugyanis törmelék maradt a pályán.

72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés1. Hamilton 1:13.026
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

 

 

szabadedzés F1 Monacói Nagydíj Aston Martin Fernando Alonso Formula–1
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