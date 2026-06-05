„Hibrid autóknak nem kellene versenyezniük” – Alonso kifakadt Monacóban

A versenyzők közül Fernando Alonso az egyik legnagyobb kritikusa a jelenlegi szabályrendszernek. A kétszeres világbajnok egyáltalán nem elégedett az új generációs autókkal, és a Monacói Nagydíj pénteki edzésnapján újra kifakad: „Ez valószínűleg a legrosszabb generációs autó, amit valaha vezettem Monacóban. Az, ahogyan fékezéssel, a gázpedál felengedésével, és hasonló manőverekkel töltjük az akkumulátort, eléggé kiszámíthatatlanná teszi a motorfék működését. Néha kevesebb a fékerő, néha tolóerő lesz belőle, néha pedig egyáltalán nincs jelen. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor nem tudod tovább tölteni, mert egyszerűen tele van. Ilyenkor nincs motorfék, olyan, mintha tolná a kocsit.”

Ez a szabályok miatt van. A hibrid autóknak nem kellene versenyezniük. Ennyire egyszerű.



A különleges autófényezést használó Aston Martin Monte-Carlóban is a mezőny végén kezdett, Alonso mindkét alkalommal huszadikként zárt, s hátránya mindkét gyakorláson meghaladt a két másodpercet. A spanyol pilóta ráadásul a nyitányon a falat is lesúrolta a Nouvelle sikánhoz menet, és megrongálta az első szárnyát. Az eset miatt piros zászló is előkerült, ugyanis törmelék maradt a pályán.