NHL: a Flyers közel került a söpréshez; drámai hosszabbítás a Minnesota–Dallason

ROCK PÉTER
2026.04.23. 09:10
A Philadelphia Flyers már a továbbjutás kapujában áll (Fotó: Getty Images)
Philadelphia Flyers Edmonton Oilers NHL Minnesota Wild Anaheim Ducks Dallas Stars
Magyar idő szerint csütörtök hajnalban folyatódott az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszása: a Philadelphia Flyers karnyújtásnyira került a továbbjutástól, de az Anaheim Ducks és a Dallas Stars is fontos győzelmet aratott.

A Keleti főcsoportban a Flyers hazai pályán 5–2-re legyőzte a Pittsburgh Penguinst, ezzel már 3–0-ra vezet az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban. A philadelphiaiaknál Trevor Zegras, Rasmus Ristolainen, Nick Seeler és Noah Cates is megszerezte pályafutása első rájátszásbeli gólját. A mérkőzés kulcsa a második harmad volt, amikor a Flyers háromszor is betalált, míg a kapuban Dan Vladar 28 védéssel járult hozzá a sikerhez.

Nyugaton a Ducks gólgazdag mérkőzésen 6–4-re múlta felül a Edmonton Oilerst, így kiegyenlítette a párharcot. A találkozó hőse Cutter Gauthier volt, aki két gólt és egy gólpasszt jegyzett, míg Ryan Poehling szintén duplázott. A Ducks ezzel megszerezte első rájátszásbeli győzelmét 2017 óta, és lendületet vehet a folytatásra.

Szintén ebben a főcsoportban a Stars hosszabbításos drámában 4–3-ra győzött a Minnesota Wild otthonában, így 2–1-re vezet összesítésben. A döntő találatot Wyatt Johnston szerezte a második hosszabbításban emberelőnyből. A dallasiaknál Matt Duchene és Jason Robertson is egy-egy góllal és két gólpasszal zárt, míg Johnston és Mikko Rantanen egyaránt egy gólt és egy asszisztot tett a közösbe.

NHL, RÁJÁTSZÁS
1. KÖR, 2. MÉRKŐZÉSEK
Keleti főcsoport
Philadelphia Flyers–Pittsburgh Penguins 5–2
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–0
Nyugati főcsoport
Minnesota Wild–Dallas Stars 3–4 – hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1
Edmonton Oilers–Anaheim Ducks 4–6
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

Amerikai sportok
2026.04.19. 13:45

NHL-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Szokás szerint tizenhat csapat vágott neki a Stanley-kupáért zajló playoffnak.

 

Philadelphia Flyers Edmonton Oilers NHL Minnesota Wild Anaheim Ducks Dallas Stars
