NBA-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

1. KÖR
KELETI FŐCSOPORT
DETROIT PISTONS (1.)–ORLANDO MAGIC (8.) – az összesített állás: 0–1
Április 19.: Detroit–Orlando 101–112
Április 22.: Detroit–Orlando
Április 25.: Orlando–Detroit
Április 27.: Orlando–Detroit
Április 29.: Detroit–Orlando (ha szükséges)
Május 1.: Orlando–Detroit (ha szükséges)
Május 3.: Detroit–Orlando (ha szükséges)
BOSTON CELTICS (2.)–PHILADELPHIA 76ERS (7.) – az összesített állás: 1–0
Április 19.: Boston–Philadelphia 123–91
Április 21.: Boston–Philadelphia
Április 24.: Philadelphia–Boston
Április 26.: Philadelphia–Boston
Április 28.: Boston–Philadelphia (ha szükséges)
Április 30.: Philadelphia–Boston (ha szükséges)
Május 2.: Boston–Philadelphia (ha szükséges)
NEW YORK KNICKS (3.)–ATLANTA HAWKS (6.) – az összesített állás: 1–0
Április 18.: New York–Atlanta 113–102
Április 20.: New York–Atlanta
Április 23.: Atlanta–New York
Április 25.: Atlanta–New York
Április 28.: New York–Atlanta (ha szükséges)
Április 30.: Atlanta–New York (ha szükséges)
Május 2.: New York–Atlanta (ha szükséges)
CLEVELAND CAVALIERS (4.)–TORONTO RAPTORS (5.) – az összesített állás: 1–0
Április 18.: Cleveland–Toronto 126–113
Április 20.: Cleveland–Toronto
Április 23.: Toronto–Cleveland
Április 26.: Toronto–Cleveland
Április 29.: Cleveland–Toronto (ha szükséges)
Május 1.: Toronto–Cleveland (ha szükséges)
Május 3.: Cleveland–Toronto (ha szükséges)
A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.
NYUGATI FŐCSOPORT
OKLAHOMA CITY THUNDER (1.)–PHOENIX SUNS (8.) – az összesített állás: 1–0
Április 19.: Oklahoma–Phoenix 119–84
Április 22.: Oklahoma–Phoenix
Április 25.: Phoenix–Oklahoma
Április 27.: Phoenix–Oklahoma
Április 29.: Oklahoma–Phoenix (ha szükséges)
Május 1.: Phoenix–Oklahoma (ha szükséges)
Május 3.: Oklahoma–Phoenix (ha szükséges)
SAN ANTONIO SPURS (2.)–PORTLAND TRAIL BLAZERS (7.) – az összesített állás: 1–0
Április 19.: San Antonio–Portland 111–98
Április 21.: San Antonio–Portland
Április 24.: Portland–San Antonio
Április 26.: Portland–San Antonio
Április 28.: San Antonio–Portland (ha szükséges)
Április 30.: Portland–San Antonio (ha szükséges)
Május 2.: San Antonio–Portland (ha szükséges)
DENVER NUGGETS (3.)–MINNESOTA TIMBERWOLVES (6.) – az összesített állás: 1–0
Április 18.: Denver–Minnesota 116–105
Április 20.: Denver–Minnesota
Április 23.: Minnesota–Denver
Április 25.: Minnesota–Denver
Április 27.: Denver–Minnesota (ha szükséges)
Április 30.: Minnesota–Denver (ha szükséges)
Május 2.: Denver–Minnesota (ha szükséges)
LOS ANGELES LAKERS (4.)–HOUSTON ROCKETS (5.) – az összesített állás: 1–0
Április 18.: LA Lakers–Houston 107–98
Április 21.: LA Lakers–Houston
Április 24.: Houston–LA Lakers
Április 26.: Houston–LA Lakers
Április 29.: LA Lakers–Houston (ha szükséges)
Május 1.: Houston–LA Lakers (ha szükséges)
Május 3.: LA Lakers–Houston (ha szükséges)
KULCSDÁTUMOK
Április 18: a rájátszás kezdete
Május 4.: legkésőbb ekkor elkezdődnek a főcsoport-elődöntők
Május 19.: legkésőbb ekkor elkezdődik a Keleti főcsoport döntője
Május 20.: legkésőbb ekkor elkezdődik a Nyugati főcsoport döntője
Június 3.: a nagydöntő első mérkőzése
Június 19.: legkésőbb ekkor befejeződik a nagydöntő (lehetséges hetedik mérkőzés)
A PLAY-IN EREDMÉNYEI
KELETI FŐCSOPORT
Április 14.: Charlotte Hornets (9.)–Miami Heat (10.) 127–126 – hosszabbításban
Április 15.: Philadelphia 76ers–Orlando Magic 109–97 – a Philadelphia bejutott a rájátszásba
Április 17: Orlando Magic–Charlotte Hornets 121–90 – az Orlando bejutott a rájátszásba
NYUGATI FŐCSOPORT
Április 14.: Phoenix Suns (7.)–Portland Trail Blazers (8.) 110–114 – a Portland bejutott a rájátszásba
Április 15.: Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 121–126
Április 17.: Phoenix Suns–Golden State Warriors 111–96 – a Phoenix bejutott a rájátszásba