NBA-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

1. KÖR

KELETI FŐCSOPORT

DETROIT PISTONS (1.)–ORLANDO MAGIC (8.) – az összesített állás: 0–1

Április 19.: Detroit–Orlando 101–112

Április 22.: Detroit–Orlando

Április 25.: Orlando–Detroit

Április 27.: Orlando–Detroit

Április 29.: Detroit–Orlando (ha szükséges)

Május 1.: Orlando–Detroit (ha szükséges)

Május 3.: Detroit–Orlando (ha szükséges)

BOSTON CELTICS (2.)–PHILADELPHIA 76ERS (7.) – az összesített állás: 1–0

Április 19.: Boston–Philadelphia 123–91

Április 21.: Boston–Philadelphia

Április 24.: Philadelphia–Boston

Április 26.: Philadelphia–Boston

Április 28.: Boston–Philadelphia (ha szükséges)

Április 30.: Philadelphia–Boston (ha szükséges)

Május 2.: Boston–Philadelphia (ha szükséges)

NEW YORK KNICKS (3.)–ATLANTA HAWKS (6.) – az összesített állás: 1–0

Április 18.: New York–Atlanta 113–102

Április 20.: New York–Atlanta

Április 23.: Atlanta–New York

Április 25.: Atlanta–New York

Április 28.: New York–Atlanta (ha szükséges)

Április 30.: Atlanta–New York (ha szükséges)

Május 2.: New York–Atlanta (ha szükséges)

CLEVELAND CAVALIERS (4.)–TORONTO RAPTORS (5.) – az összesített állás: 1–0

Április 18.: Cleveland–Toronto 126–113

Április 20.: Cleveland–Toronto

Április 23.: Toronto–Cleveland

Április 26.: Toronto–Cleveland

Április 29.: Cleveland–Toronto (ha szükséges)

Május 1.: Toronto–Cleveland (ha szükséges)

Május 3.: Cleveland–Toronto (ha szükséges)

A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.

NYUGATI FŐCSOPORT

OKLAHOMA CITY THUNDER (1.)–PHOENIX SUNS (8.) – az összesített állás: 1–0

Április 19.: Oklahoma–Phoenix 119–84

Április 22.: Oklahoma–Phoenix

Április 25.: Phoenix–Oklahoma

Április 27.: Phoenix–Oklahoma

Április 29.: Oklahoma–Phoenix (ha szükséges)

Május 1.: Phoenix–Oklahoma (ha szükséges)

Május 3.: Oklahoma–Phoenix (ha szükséges)

SAN ANTONIO SPURS (2.)–PORTLAND TRAIL BLAZERS (7.) – az összesített állás: 1–0

Április 19.: San Antonio–Portland 111–98

Április 21.: San Antonio–Portland

Április 24.: Portland–San Antonio

Április 26.: Portland–San Antonio

Április 28.: San Antonio–Portland (ha szükséges)

Április 30.: Portland–San Antonio (ha szükséges)

Május 2.: San Antonio–Portland (ha szükséges)

DENVER NUGGETS (3.)–MINNESOTA TIMBERWOLVES (6.) – az összesített állás: 1–0

Április 18.: Denver–Minnesota 116–105

Április 20.: Denver–Minnesota

Április 23.: Minnesota–Denver

Április 25.: Minnesota–Denver

Április 27.: Denver–Minnesota (ha szükséges)

Április 30.: Minnesota–Denver (ha szükséges)

Május 2.: Denver–Minnesota (ha szükséges)

LOS ANGELES LAKERS (4.)–HOUSTON ROCKETS (5.) – az összesített állás: 1–0

Április 18.: LA Lakers–Houston 107–98

Április 21.: LA Lakers–Houston

Április 24.: Houston–LA Lakers

Április 26.: Houston–LA Lakers

Április 29.: LA Lakers–Houston (ha szükséges)

Május 1.: Houston–LA Lakers (ha szükséges)

Május 3.: LA Lakers–Houston (ha szükséges)

KULCSDÁTUMOK

Április 18: a rájátszás kezdete

Május 4.: legkésőbb ekkor elkezdődnek a főcsoport-elődöntők

Május 19.: legkésőbb ekkor elkezdődik a Keleti főcsoport döntője

Május 20.: legkésőbb ekkor elkezdődik a Nyugati főcsoport döntője

Június 3.: a nagydöntő első mérkőzése

Június 19.: legkésőbb ekkor befejeződik a nagydöntő (lehetséges hetedik mérkőzés)

A PLAY-IN EREDMÉNYEI

KELETI FŐCSOPORT

Április 14.: Charlotte Hornets (9.)–Miami Heat (10.) 127–126 – hosszabbításban

Április 15.: Philadelphia 76ers–Orlando Magic 109–97 – a Philadelphia bejutott a rájátszásba

Április 17: Orlando Magic–Charlotte Hornets 121–90 – az Orlando bejutott a rájátszásba

NYUGATI FŐCSOPORT

Április 14.: Phoenix Suns (7.)–Portland Trail Blazers (8.) 110–114 – a Portland bejutott a rájátszásba

Április 15.: Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 121–126

Április 17.: Phoenix Suns–Golden State Warriors 111–96 – a Phoenix bejutott a rájátszásba