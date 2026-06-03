3x3-as kosárlabda-vb: győzelem Mongólia ellen, rájátszásban a magyarok Varsóban

A Papp Klaudia, Böröndy Vivien, Lelik Réka, Kiss Virág összeállítású csapat – amely a szingapúri selejtezőtornán vívta ki más felállásban a vb-szereplést áprilisban – kedden a nyitókörben kellemes meglepetésre 21–12-re verte az olimpiai második spanyolokat, majd nagy csatában 18–15-re kikapott a 2024-ben ötkarikás bronzérmes amerikaiaktól, csütörtök délután pedig 21–18-ra kikapott a kétszeres vb-harmadik ausztráloktól.

Jakab Máté szövetségi kapitány együttese így annak a tudatában várta a csoportkör esti zárását, hogy ha az előző meccsen a spanyolok legyőzik az addig veretlen amerikaiakat, akkor a magyarok már semmiképp nem juthattak tovább. A papírformát jelentő amerikai siker esetén viszont győzelmi kényszerben volt a nemzeti csapat, mivel a továbbjutáshoz meg kellett vernie a tavaly odahaza vb-ezüstérmes mongolokat. Az ázsiai gárda mindhárom eddigi mérkőzését elvesztette, így már az esélytelenek nyugalmával léphetett pályára a záró meccsen.

Az amerikaiak igazolták hírnevüket, és 21–18-ra verték a spanyolokat, így a magyaroknak már csak nyerniük kellett a rájátszáshoz. A diadal egy pillanatig sem forgott veszélyben, mivel az ellenfél a palánk alatt és távolról is hatástalannak bizonyult, miközben Kiss közelről, a többiek pedig távolról is remekeltek. Folyamatosan négy-öt pont volt a válogatott előnye, majd 9-5 után a rivális már csak egy pontot hozott össze.

A nemzeti csapat a folytatásban a C-csoportban második lettekkel csap össze a negyeddöntőért a Felvonulás Téren (Plac Defilad) pénteken, a pontos időpont még nem ismert. A csata győztesére a hollandok várnak a nyolc között. A kvintettek győztesei rögtön a negyeddöntőbe kerülnek, a másodikok és harmadikok pedig rájátszást vívnak a nyolc közé jutásért.

3x3-AS KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ

B-csoport, 4. forduló

Magyarország–Mongólia 17–6

A magyar pontszerzők: Kiss 5, Lelik, Papp, Böröndy 4-4