Nemzeti Sportrádió

Kinevezte Arne Slot utódját a Liverpool – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.06.04. 20:48
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Andoni Iraola megérkezett az Anfield Roadra (Fotó: Getty Images)
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Andoni Iraola vezetőedző Liverpool FC
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool FC hivatalos honlapján bejelentette, hogy Andoni Iraola veszi át a csapat irányítását.

Andoni Iraola személyében olyan vezetőedzőt talált a Liverpool, aki már bizonyított a Premier League-ben – a spanyol tréner irányításával hatodik helyen zárt a Bournemouth a mögöttünk hagyott idényben, ezzel története során először harcolt ki európai kupaszereplést.

„Számomra a futball az érzelmekről szól. A szenvedélyről. Alapvetően higgadt ember vagyok, és az életem során mindig inkább racionálisnak tartottam magam. De amikor elkezdődik a mérkőzés, amikor egy gólt kell megünnepelni, valami mégis megmozdul bennem. Úgy gondolom, erre a belső energiára játékosként, szurkolóként és edzőként is szükség van. És erre nincs jobb hely az Anfieldnél” – fogalmazott Iraola a liverpooliak honlapján.

„A Liverpool lehetőséget ad arra, hogy a világ legjobb játékosaival dolgozzak. A legjobb játékosok pedig lehetőséget adnak arra, hogy trófeákért harcoljak. Hogy címeket nyerjünk.”

Iraola a Bournemouth után így újra együtt dolgozhat a magyar válogatott balhátvéddel, Kerkez Milossal.

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A komplett szakmai stáb összetételét egyelőre nem erősítette meg a Liverpool, de angol sajtóinformációk szerint Iraola szeretné magával hozni több kollégáját – Tommy Elphick, Shaun Cooper, Tom Webber és Pablo de la Torre neve is szóba került –, illetve feladatot kaphatnak korábbi liverpooli játékosok is, név szerint Thiago Alcántara, valamint visszavonulását a profi futballtól hétfőn bejelentő James Milner. (MTI)

Andoni Iraola vezetőedző Liverpool FC
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